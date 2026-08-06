Abu Dabi ile Dubai arası 30 dakikaya iniyor! BAE’nin ilk Yüksek Hızlı Demiryolu Projesine Kalyon İnşaat imzası

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli National Projects and Construction (NPC) ve Trojan Tunneling ile Çin merkezli China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) ortaklığında yürütülen projede inşaat faaliyetleri planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NİN "İLK" YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU HATTI

Etihad Rail'in toplam 13 milyar dolar yatırım bedeli ile B.A.E. genelinde yaklaşık 900 kilometrelik yolcu taşımacılığı demiryolu ağı kurma vizyonunun parçası olan Abu Dabi – Dubai hızlı tren projesi, bölgenin en stratejik ulaşım projeleri arasında yer alıyor.

Proje tamamlandığında ülkenin en büyük iki emirliği olan Abu Dabi ile Dubai arasındaki seyahat süresi yaklaşık bir buçuk saatten 30 dakikaya düşecek.

Mevcut demiryolu hatlarının yaklaşık 200 km/saat işletme hızına sahip olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 320 km/saat işletme hızına ulaşacak bu yeni hat, ülkenin ilk yüksek hızlı demiryolu hattı olma özelliğini taşıyacak.

STRATEJİK PROJE 2031'DE TAMAMLANACAK

Toplam uzunluğu 150 km olan Abu Dabi – Dubai yüksek hızlı tren hattının Abu Dabi bölümünde, yaklaşık 97 km'lik demiryolu hattı ve 4 adet istasyon inşaat edilecek. Güzergâh, çift tüp olarak tasarlanan 11,2 km tünel de içerecek. Projenin 2031 yılında tamamlanması hedefleniyor.

"BU PROJE, KÜRESEL MÜHENDİSLİK KABİLİYETİMİZİN EN GÜÇLÜ GÖSTERGELERİNDEN BİRİ"

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, projeye ilişkin değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

"Abu Dabi – Dubai Yüksek Hızlı Tren Projesi, Kalyon İnşaat'ın küresel mühendislik gücünün ve uluslararası arenadaki güvenilirliğinin somut bir göstergesi niteliğindedir. Yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri için değil, küresel ölçekte demiryolu mühendisliği açısından da son derece stratejik bir yatırımdır. Kalyon İnşaat olarak, uluslararası ortaklarımızla birlikte bölgede "ilk" olacak bu önemli projede yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Türkiye'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında hayata geçirdiğimiz büyük ölçekli altyapı projelerinden edindiğimiz bilgi birikimini ve mühendislik tecrübemizi Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk yüksek hızlı demiryolu hattına taşıyarak ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör