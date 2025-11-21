Abu Dabi’den 600 proje için yatırım daveti geldi

Türk müteahhitlerin küresel çaptaki başarılı işleri, yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye devam ediyor. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin davetlisi olarak ülkeye gelen Abu Dabi Projeler ve Altyapı Merkezi Genel Direktörü Maysarah Mahmoud Salim Eid ve beraberindeki heyet Ankara ile İstanbul'da kamu ve özel sektör temsilcileriyle buluştu. Üç gün süren temaslar kapsamında bir grup gazeteciyle de bir araya gelerek Türkiye temaslarını değerlendiren Eid, "Türkiye'de, dünya çapında meşhur olan inşaat ve müteahhitlik sektörü var. Dünyanın en büyük 200 müteahhitlik firmasının 45'i zaten Türkiye'de. Dolayısıyla bu Türk müteahhitlik firmalarını efsane yapan bir şey" dedi.

YATIRIMCILAR DAVET EDİLDİ

Ankara'da müteahhitlerle İstanbul'da ise inşaat malzemesi tedarikçileri ile bir araya geldiklerini kaydeden Eid, "Bize bu kalkınma planımız için bir partner lazım ve bu noktada milyarlarca dirhem tutarından ortak yatırımlar yapma şansımız var. Tüneller, köprüler, bunların yanında yeni ulaştırma modlarına da girip oralarda da fırsatlar olacak. Ayrıca yapay zeka teknolojilerinin buralardaki kullanımları bizler için önemli yeni alanlar sunacak. Uzun vadeli ve kalıcı ortaklıklar istiyoruz. Uzun vadede belki kamu özel ortaklığı, belki ortak finansman modeliyle birlikte çalışmak istiyoruz" diye konuştu. Eid, Abu Dabi'de ticari alan ve konut inşaatı yapmak için de Türk müteahhitlerin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini anlattı.