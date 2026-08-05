AB’ye e-ticaret ihracatında dijital kolaylık

Ticaret Bakanlığı'ndan tarafından yapılan yazılı açıklamada Avrupa Birliği ülkelerine e-ticareti kolaylaştırmak için atılan yeni adımlar tek tek anlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

AB'de e-ticaret alanında 'de minimis' uygulamasının 1 Temmuz 2026 itibarıyla son bulması nedeniyle, Gümrük Birliği'nin yasal çerçevesinin korunmasını teminen ülkemiz ve AB arasında e-ticaret alanında ikili ve tercihli bir mekanizmanın tesis edilmesine yönelik Ticaret Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir sistemsel düzenleme hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda, Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) kapsamında AB'ye ihraç edilen ve kıymeti 150 avroyu aşmayan eşya için, e-ticaret iş modeline uygun kolaylaştırılmış bir A.TR Dolaşım Belgesinin, BGB veri alanları uyarınca otomatik olarak oluşturulmasına yönelik sistem, Ticaret Bakanlığımız yazılım çalışmaları marifetiyle oluşturulmuştur.

Böylece Ticaret Bakanlığımızdan operatör yetkisi alan hızlı kargo firmaları ile posta idaresinin kullanımına 3 Temmuz 2026 itibarıyla sunulmuştur.

'İHRACATÇILARIMIZIN AVRUPA PAZARINDAKİ REKABET GÜCÜ KORUNDU'

AB tarafından e-ticaret gönderilerine uygulanan 150 avroluk gümrük vergisiz işlem limitinin kaldırılması sonrasında, Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği elektronik A.TR Dolaşım Belgesi sistemi sayesinde Türkiye'den AB üyesi ülkelere gerçekleştirilen e-ticaret ihracatlarında ürün başına uygulanabilecek ilave mali yüklerin önüne geçildiği kaydedildi.

Böylece ihracatçıların Avrupa pazarındaki rekabet gücünün korunduğu vurgulanarak, "3 Temmuz 2026 tarihinde ihracatçılarımızın kullanımına sunulan sistem kapsamında, elektronik A.TR Dolaşım Belgesi kullanılarak bir ilk ihracatı gerçekleştiren ihracatçımız, kadın girişimcimiz Merve Özçelik olmuştur.

Merve Özçelik ve ailesi, ev ortamında yürüttükleri üretim faaliyetleriyle ülkemize özgü geleneksel el emeği deri ürünlerini uluslararası e-ticaret pazaryerleri aracılığıyla başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ulaştırmaktadır.

El emeği, kişiselleştirilmiş deri ürünlerini dünyanın birçok ülkesine ihraç eden girişimcimiz, kendisi gibi pek çok girişimcimizin faydalandığı üzere, Ticaret Bakanlığımızca geliştirilen elektronik beyanname ve elektronik A.TR altyapısı sayesinde ürünlerini bürokratik engellerle karşılaşmadan hızlı ve güvenli şekilde uluslararası pazarlara ulaştırmaktadır.

Elektronik ortamda saniyeler içerisinde oluşturulan ve ülkemizin dijital gümrük altyapısındaki dönüşümün simgesi niteliğini taşıyan ilk A.TR Dolaşım Belgesi, bu tarihi başarının anısını yaşatmak amacıyla çerçevelenerek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından kadın girişimcimiz Merve Özçelik'e takdim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

'İHRACATÇILARIMIZIN ÖNÜNÜ AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak geliştirdiğimiz gerek dijital gerek geleneksel uygulamalarla, ihracatçılarımızın önünü açmaya, özellikle kadın girişimcilerimiz ve KOBİ'lerimizin dünya pazarlarına daha kolay erişimini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör