AB’ye e-ticaret ihracatında yeni dönem: A.TR Dolaşım Belgesi artık otomatik hazırlanıyor

İLK ELEKTRONİK A.TR BELGESİ KADIN GİRİŞİMCİ MERVE ÖZÇELİK'İN İHRACATI İÇİN DÜZENLENDİ

Sistemin ihracatçıların kullanımına açılmasının ardından ilk elektronik A.TR Dolaşım Belgesi ile ihracat gerçekleştiren isim kadın girişimci Merve Özçelik oldu.

Özçelik ve ailesi, ev ortamında ürettikleri geleneksel el emeği deri ürünlerini uluslararası e-ticaret platformları aracılığıyla başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gönderiyor.

Kişiselleştirilmiş deri ürünlerini küresel pazarlara ulaştıran Özçelik, Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen elektronik beyanname ve A.TR altyapısı sayesinde ihracat süreçlerini daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebiliyor.

İLK A.TR BELGESİ BAKAN ÖMER BOLAT TARAFINDAN TAKDİM EDİLDİ

Elektronik ortamda saniyeler içinde oluşturulan ilk A.TR Dolaşım Belgesi, dijital gümrük dönüşümünün sembollerinden biri olarak çerçevelendi.

Belge, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından düzenlenen törenle kadın girişimci Merve Özçelik'e takdim edildi.

Törende Özçelik ve ailesini tebrik eden Bakan Bolat, kadın girişimcilerin ve KOBİ'lerin dünya pazarlarına daha kolay erişimini sağlamak için dijital ve geleneksel ihracat uygulamalarını geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.