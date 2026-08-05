AB’ye e-ticaret ihracatında yeni dönem: A.TR Dolaşım Belgesi artık otomatik hazırlanıyor

Avrupa Birliği'nde (AB) e-ticaret gönderilerine yönelik "de minimis" uygulamasının 1 Temmuz 2026 itibarıyla sona ermesiyle birlikte, Türkiye'nin AB ile ticaretinde yeni bir dijital kolaylık devreye alındı.
Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen sistem sayesinde, AB ülkelerine Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) kapsamında ihraç edilen ve kıymeti 150 avroyu aşmayan e-ticaret ürünleri için kolaylaştırılmış A.TR Dolaşım Belgesi otomatik şekilde oluşturuluyor.
Yeni sistem, e-ticaret ihracat süreçlerinin hızlandırılması ve ihracatçıların Avrupa pazarındaki avantajlarının korunması amacıyla hayata geçirildi.
SİSTEM HIZLI KARGO FİRMALARI VE POSTA İDARESİNİN KULLANIMINA AÇILDI
Ticaret Bakanlığı'nın yazılım çalışmalarıyla oluşturulan elektronik A.TR Dolaşım Belgesi altyapısı, BGB'de yer alan veri alanları üzerinden otomatik işlem yapıyor.
Sistem, Ticaret Bakanlığı tarafından operatör yetkisi verilen hızlı kargo firmaları ile posta idaresinin kullanımına 3 Temmuz 2026 itibarıyla sunuldu.
Bu uygulama sayesinde ihracatçılar, geleneksel belge hazırlama süreçleriyle zaman kaybetmeden elektronik ortamda A.TR belgesi oluşturabiliyor.
E-İHRACATÇILARA MALİYET AVANTAJI SAĞLAYACAK
AB tarafından e-ticaret gönderilerine uygulanan 150 avroluk gümrük vergisiz işlem limitinin kaldırılması sonrasında, elektronik A.TR Dolaşım Belgesi sistemi ihracatçılar için önemli bir kolaylık sağladı.
Yeni uygulama sayesinde Türkiye'den AB ülkelerine yapılan e-ticaret ihracatlarında ürün başına oluşabilecek ilave mali yüklerin önüne geçilmesi ve Türk ürünlerinin Avrupa pazarındaki rekabet gücünün korunması amaçlanıyor.
İLK ELEKTRONİK A.TR BELGESİ KADIN GİRİŞİMCİ MERVE ÖZÇELİK'İN İHRACATI İÇİN DÜZENLENDİ
Sistemin ihracatçıların kullanımına açılmasının ardından ilk elektronik A.TR Dolaşım Belgesi ile ihracat gerçekleştiren isim kadın girişimci Merve Özçelik oldu.
Özçelik ve ailesi, ev ortamında ürettikleri geleneksel el emeği deri ürünlerini uluslararası e-ticaret platformları aracılığıyla başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gönderiyor.
Kişiselleştirilmiş deri ürünlerini küresel pazarlara ulaştıran Özçelik, Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen elektronik beyanname ve A.TR altyapısı sayesinde ihracat süreçlerini daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebiliyor.
İLK A.TR BELGESİ BAKAN ÖMER BOLAT TARAFINDAN TAKDİM EDİLDİ
Elektronik ortamda saniyeler içinde oluşturulan ilk A.TR Dolaşım Belgesi, dijital gümrük dönüşümünün sembollerinden biri olarak çerçevelendi.
Belge, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından düzenlenen törenle kadın girişimci Merve Özçelik'e takdim edildi.
Törende Özçelik ve ailesini tebrik eden Bakan Bolat, kadın girişimcilerin ve KOBİ'lerin dünya pazarlarına daha kolay erişimini sağlamak için dijital ve geleneksel ihracat uygulamalarını geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.
TÜRKİYE'NİN DİJİTAL İHRACAT ALTYAPISI GÜÇLENİYOR
Yeni elektronik A.TR sistemiyle birlikte Türkiye'nin e-ihracat süreçlerinde hız, güvenlik ve kolaylık artırılırken, ihracatçıların uluslararası pazarlara erişiminin de desteklenmesi hedefleniyor.
Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği dijital uygulamanın, özellikle küçük işletmeler ve kadın girişimciler için küresel ticarette yeni fırsatlar oluşturması bekleniyor.