Acemler’e bir köprü daha

Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa trafiğinin kilit noktalarından olan Acemler'de trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bugüne kadar bölgede, kavşak kollarında şerit genişletmesi, Oulu tüp geçidi, Hayran Caddesi genişletme, Sedat 3 köprüsü, aktarma merkezi, Mudanya Kavşağı bağlantı kolları gibi pek çok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi bölgeye bir köprü daha kazandırıyor. Nilüfer Çayı üzerindeki Soğukkuyu Köprüsü'ne ilave olarak yapılan yeni köprüde çalışmalara hız verildi. Mudanya ve Soğukkuyu geçişini rahatlatmak için projelendirilen köprü, 14 metre genişliğinde 70 metre uzunluğunda 6 ayak ve 5 açıklıktan oluşuyor. İmalatında 65 kiriş bin 220 metre fore kazık ve 850 metreküp beton ve 750 ton demir kullanılan köprünün tamamlanmasıyla, Mudanya ve Soğukkuyu dönüşleri buradan yapılacak ve özellikle pik saatlerde oluşan yoğunluk ortadan kalkacak.

RAHATLAMA HİSSEDİLECEK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın en önemli konularından biri olan ulaşım sorununa köklü çözümler için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Ulaşımın sadece Bursa'nın değil, gelişen tüm büyükşehirlerin önemli konu başlığı olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Biz de bu çerçevede raylı sistemler, yeni yollar, köprüler, kavşaklar yaparak ulaşımı sorun olmaktan çıkartmaya çalışıyoruz. Bu noktada şehir için trafiğinin düğüm noktası olan Acemler'i rahatlatmak adına 5 ayrı noktada kamulaştırma bedelleri dahil 750 milyon lirayı aşan yatırımlar yaptık. Mudanya ve Soğukkuyu geçişini rahatlatmak için projelendirdiğimiz köprüde de çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yunuseli'nde Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'ne birbirine bağlantılı üç tane köprülerimiz var. Haziran sonuna kadar tamamlamayı düşünüyoruz. Bu çalışmalar da tamamlandığında hemşerilerimiz bu geçiş noktasında oluşan duraksamanın ortadan kalktığını, ciddi rahatlama olduğunu hissedecekler. Bu rahatlama şimdiden hissedilmeye başladı. Bir miktar çevreye rahatsızlık vermiş olsak da uzun yıllar rahatlığını, keyfini yaşayacağımız bir ortamı da oluşturmuş olacağız" diye konuştu.