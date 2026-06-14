Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Açığa satış yasağı 26 Haziran’a uzatıldı
Giriş Tarihi: 14.06.2026

Açığa satış yasağı 26 Haziran’a uzatıldı

Açığa satış yasağı 26 Haziran’a uzatıldı
  • ABONE OL
SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da açığa satış işlem yasağını 26 Haziran seans sonuna kadar uzattı. Kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirler de aynı tarihe kadar devam edecek. Karara göre, Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına yönelik uygulama ile kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirler, 26 Haziran seans sonuna kadar sürecek. SPK, ihraç ettiği sermaye piyasası araçları borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına kurulun ilgili platformu üzerinden erişilebileceğini de duyurdu. 28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail-İran savaşının ardından piyasalarda önlem alınmış, açığa satış yasağı 2 Mart'ta başlatılmıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Açığa satış yasağı 26 Haziran’a uzatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA