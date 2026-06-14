Açığa satış yasağı 26 Haziran’a uzatıldı

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da açığa satış işlem yasağını 26 Haziran seans sonuna kadar uzattı. Kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirler de aynı tarihe kadar devam edecek. Karara göre, Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına yönelik uygulama ile kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirler, 26 Haziran seans sonuna kadar sürecek. SPK, ihraç ettiği sermaye piyasası araçları borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına kurulun ilgili platformu üzerinden erişilebileceğini de duyurdu. 28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail-İran savaşının ardından piyasalarda önlem alınmış, açığa satış yasağı 2 Mart'ta başlatılmıştı.

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