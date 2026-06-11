“Açık hat” dönemi kapanıyor... Bakan Uraloğlu: Sahipsiz hatların yasa dışı kullanılmasını önleyeceğiz

Bakan Uraloğlu, yeni uygulamalarla kimlik doğrulama süreçlerinin güçlendirileceğini, sahipsiz hatların kapatılacağını ve bir kişi adına açılabilecek hat sayısına sınırlama getirileceğini belirtti.

Sahte hatların suç örgütleri tarafından çokça kullanıldığı ifade eden Bakan Uraloğlu, "Başkaları adına kayıtlanan hatlar nedeniyle vatandaşlarımız haberi olmadan icra takipleri, davalar ve hatta ceza soruşturmalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek ve elektronik haberleşme sektöründe güvenliği artırmak amacıyla ilave tedbirleri devreye alıyoruz." dedi.

KİMLİK DOĞRULAMASI DAHA GÜVENLİ HALE GELECEK

Yeni dönemde elektronik ortamda güvenli şekilde doğrulanamayan ve elektronik kimlik doğrulama kabiliyeti bulunmayan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya meslek kartı gibi belgelerle abonelik tesis edilemeyeceğini belirten Uraloğlu, "Abonelik başvurularında kişinin kimlik belgesinin geçerli olduğu ve başvuruyu yapan kişinin de belgenin gerçek sahibi olduğu yüz veya parmak izi özeti ya da e-Devlet Şifresi, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) Şifresi gibi ulusal makamlarca verilmiş şifreler ile doğrulanacak." ifadelerini kullandı.

TCKK KAYBI HALİNDE GEÇİCİ KİMLİK BELGESİYLE İŞLEM YAPILABİLECEK

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nın kaybı veya yenilenmesi gibi durumlarda verilen geçici kimlik belgesiyle de abonelik işlemi yapılabileceğini kaydeden Uraloğlu, bu işlemlerde yüz verisi gibi ek önlemler alınacağını söyledi.