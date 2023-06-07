Hazineve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakan olarak atandıktan sonra sosyal medya hesabından yayımladığı ilk mesajında yabancı yatırımcılara seslendi. İngilizce paylaşımda bulunan ve 5 yıl aradan sonra tekrar bakanlığa atandığını hatırlatan Şimşek, "Bu sıfatla halkımıza hizmet etme sorumluluğunu bana emanet eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım" dedi. "Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır" diyen Şimşek, şu ifadeliri kullandı: "Yerel ve küresel zorlukların üstesinden gelirken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Kısa yollar veya hızlı çözümler olmasa da, deneyim, bilgi ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır."Şimşek, ikinci paylaşımında da vatandaşlara seslenerek, "Hükümetimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var. Sizden istirhamım; uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz" dedi.