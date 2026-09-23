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Giriş Tarihi: 23.09.2026 09:57

Adalar'da başkan vekili seçimi bugün yeniden yapılacak

Adalar Belediye Başkan vekili Medine Pamuk’un sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkan vekili seçimi için belediye meclisi bugün saat 10.00’da yeniden toplanacak.

DHA
Adalar’da başkan vekili seçimi bugün yeniden yapılacak
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Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'rüşvet alma' iddialarıyla 23 Haziran'da tutuklandı. Akpolat'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından 27 Haziran'da Adalar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde Medine Pamuk başkan vekili seçildi. Bir süre görevini sürdüren Pamuk, sağlık sorunları gerekçesiyle 14 Eylül'de görevinden istifa etti. İstanbul Valiliği tarafından yeni başkan vekili seçiminin 21 Eylül'de saat 09.00'da yapılacağı duyuruldu.

Önceki gün yapılan başkan vekili seçimine CHP'li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle salt çoğunluk sağlanamadı. Bunun üzerine seçim bugün saat 10.00'a ertelendi. AK Parti grubu Kemal Türkyılmaz'ı aday gösterirken, CHP'nin aday göstereceği isim bugün belli olacak.

#İSTANBUL VALİLİĞİ #AK PARTİ #ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Adalar'da başkan vekili seçimi bugün yeniden yapılacak
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