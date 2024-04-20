Adana-Belemedik “Turistik Tren Seferleri” başlıyor

Adana Valiliği, TCDD Taşımacılık A.Ş., Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Ticaret Odası, Pozantı Belediyesi, Karaisalı Belediyesi ve ÇUKTOB işbirliği ile hayata geçirilecek projenin yerli ve yabancı turistlerin bölgeye olan ilgisini arttırması bekleniyor.

Bilgilendirme seferi Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki ilk durağı olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda gerçekleşti. Belemedik'te konukları Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut ile Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan karşıladı.

GASTRONOMİ TRENİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Turistik tren seferi; kamu, yerel yönetimler ve turizm sektörü paydaşları ile iş birliği içerisinde geliştirildi. Pilot uygulamanın başarılı olması halinde, TCDD Taşımacılık A.Ş. bu hattı haftalık düzenli seferlere dönüştürmeyi ve seyahat acentaları tarafından paket programlar oluşturularak bölge turizminin daha da canlandırılmasını hedeflenmekte.

Mersin-Gaziantep arası yüksek hızlı tren çalışmasının tamamlanması sonrasında da Türkiye'nin ilk gastronomi treninin Gaziantep-Adana-Tarsus-Mersin-Konya-Ankara-Eskişehir ve İstanbul'u kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi planlanıyor.