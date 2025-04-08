Adana Kültür Yolu Festivali tüm hızıyla devam ediyor

Adana Kültür Yolu Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Festivalin üçüncü günü de etkinliklere ilgi büyüktü.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANI SERGİ ALANI

Festival kapsamında 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde açılan "Ertuğrul Ateş 45. Sanat Yılı Sergisi"nde, Adana doğumlu sanatçı Ertuğrul Ateş'in 45 yıllık sanat hayatında ulusal ve uluslararası çalışmaları sonucu ortaya çıkan son eserleri izleyiciyle buluşuyor.

Foton Derneği'nin fotoğraf sergisi "İçinden Şehir Geçen Nehir" 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde Seyhan Nehri'nin çarpıcı fotoğraflarını gözler önüne seriyor.

TİYATRO, OPERA, SÖYLEŞİ…

Festival kapsamında Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyun ve performansları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü müzik toplulukları da Adanalılar ile buluşmaya devam ediyor.

Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan, modern bir kadın ile modern dünyanın yarattığı "mükemmel erkek" arasındaki ilişkinin doğurduğu çelişkileri konu alan "Mükemmel Partner" oyunu Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde tiyatroseverleri ağırladı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri" anlatımlı konseriyle; klasik opera aryalarını, Türk eserlerini ve büyüleyici dans performanslarını bir müzikal estetiğinde Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde bir araya getirdi.

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan, doyumsuzluğu ve tüketim kültürünü seyirciyle yüzleştiren tiyatro oyunu "Lysistrata" 01 Burda PGM'de sanatseverlerle buluştu.

Köstence Adası'nda dalyancılık yaparak hayatlarını kazanan adalılarla, yunus yağı ticareti yapan ve daha çok para kazanmak isteyen adanın ileri gelenleri arasında yaşanan mücadeleyi anlatan Ankara Devlet Tiyatrosu'nun oyunu "Deli İbrahim Divanı" ise Adana Devlet Tiyatrosu DT Sahnesi'ndeydi.

Adana Müzesi Kompleksi Meydan Açık Hava Sahnesi'nde konser veren Şimal Saraç, dinleyicileri 90'lı yıllara götürdü.

BİRBİRİNDEN ÖĞRETİCİ ATÖLYELER

BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin "Anadolu Belgeseli Atölyeleri" Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Stüdyo Binası'nda ilgilileriyle buluştu.

Festival katılımcıları, Adana Müze Kompleksi Müzeler Meydanı'nda Nehir Özerpalet ile "Açık Alevde Cam Şekillendirme Figürler ve Cam Boncuk Yapımı" atölyesi ile farklı bir deneyim yaşadı.

Adana Olgunlaşma Entitüsü Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen "Bayram Kömbesi Yapımı" ve "Buzdolabı Süsü Yapımı" atölyeleri de Adanalılar'dan yoğun ilgi gördü.

Öte yandan Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında katılımcılar Adana Müze Kompleksi Arkeoloji Müzesi'ni rehber eşliğinde gezme şansını da yakaladı.

ÇOCUKLAR İÇİN FESTİVAL

Merkez Park'ta kurulan, içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam etti. Festivalin üçüncü gününde çocuklar, "Bubble Show", "Karagöz Gölge Oyunu" ve "Etnospor" etkinlikleri ile gönüllerince eğlendi.

3-6 yaş çocuklara özel interaktif anlatım biçimiyle, küçük bir sığırcık kuşunun uçmayı öğrenirken yaşadığı maceraları konu edinen "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık" Adana Müze Kompleksi DT Tiyatro Sahnesi'nde minik sanatseverleri ağırladı.

Adana Müze Kompleksi Eğitim Atölyesi Bahçesi'nde gerçekleşen "Çocuklar İçin Boyama Atölyesi"nde 5-12 yaş arasındaki çocuklar yaratıcılıklarını geliştirdi.

SANAT SOKAKTA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Festival kapsamında 01 Burda AVM ve M1 Adana AVM'de yerleştirilen piyanolarda genç yetenekler "Sen de Çal" projesi kapsamında yeteneklerini sergilemeye devam ediyor. Çukurova Üniversitesi Turkuaz Cafe ve Millet Bahçesi'nde kurulan Sokak Sahnesi'nde de genç müzisyenler performanslarını seyircilerle buluşturdu.

SAKİLER BİNLERCE KİŞİYİ COŞTURDU

Festivalin üçüncü gününde Merkez Park'ta sahne alan Sakiler, oyun havaları ve sevilen şarkılara kattıkları özgün yorumlarıyla on binlerce Adanalıyı coşturdu. Grup; geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'u da memleketinde anarak, "Ben de Özledim" şarkısını Adanalılarla birlikte söyledi.