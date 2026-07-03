Adana’nın ihracatı Haziran’da 36,8 arttı

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Adana'nın 2026 yılı Haziran ayı ihracat verilerini değerlendirdi. Başkan Kıvanç, Adana'nın Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,8 artışla 318 milyon 53 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Kıvanç ayrıca, yılın ilk altı ayında Adana ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artarak 1 milyar 690 milyon 880 bin dolara ulaştığını ifade etti.

EN FAZLA İHRACAT İTALYA'YA

Haziran ayında Adana'dan en fazla ihracat yapılan ülkenin 24 milyon 386 bin dolar ile İtalya olduğunu belirten Başkan Kıvanç, "İtalya'yı 24 milyon 99 bin dolar ile İspanya, 22 milyon 164 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri takip etti. Sektörel bazda ise kimyevi maddeler ve mamulleri Haziran ayında da ilk sırada yer aldı" dedi.

Başkan Kıvanç, "Üretim, istihdam ve ihracata katkı sağlayan tüm sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı gönülden kutluyorum. Adana olarak katma değerli üretim ve yüksek ihracat hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yılın ikinci yarısında da bu başarı ivmesini koruyarak hem kentimizin hem de ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



Haber Girişi Sevde Demir - Editör