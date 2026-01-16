ADASO Başkanı Kıvanç: TOBB Şikago, 100 milyar dolarlık hedefe giden yolda stratejik bir adımdır

Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde düzenlenen TOBB Şikago Ticaret Merkezi Bilgilendirme Toplantısı, iş dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Türk firmalarının ABD pazarına girişini kolaylaştıran ve kalıcı ihracat yapısını hedefleyen TOBB Şikago Ticaret Merkezi modeli tüm yönleriyle ele alındı.

ADASO Sakıp Sabancı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen TOBB Şikago Ticaret Merkezi Bilgilendirme Toplantısı'na, ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Volkan Palaz, Adana Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Yağmur, Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Özdiler, Genel Sekreter Veli Oğuz, İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Haydar Can Yavuz ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katılım gösterdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geçmiş dönemde karşılıklı olarak dile getirdiği 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi, bugün biz sanayiciler ve ihracatçılar için güçlü bir vizyon ortaya koymaktadır. ABD pazarı, bu hedefe ulaşmada stratejik bir konumdadır. TOBB Şikago Ticaret Merkezi ise firmalarımızın bu büyük pazarda kalıcı, sürdürülebilir ve güçlü bir şekilde var olmasını sağlayan somut bir adımdır" dedi.

Özellikle KOBİ'ler açısından ABD gibi büyük ve karmaşık bir pazarda tek başına var olmanın ciddi zorluklar barındırdığına işaret eden Kıvanç, TOBB Ticaret Merkezleri'nin riskleri azaltan, maliyetleri düşüren ve rekabet gücünü artıran önemli bir enstrüman olduğunu ifade etti.