Aeroex 2022 Uluslar arası Havacılık ve Uzay teknolojileri Sempozyumu Kayseri’de başladı

'Aeroex 2022 Uluslararası Havacılık & Uzay Teknolojileri Sempozyumu' Erciyes Teknopark'ın ev sahipliğinde Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sempozyuma TUSAŞ ve Roketsan gibi havcılık sektörünün lider firmaları katılarak stant açtı. Sempozyuma üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZ 5. NESİL OLACAK

Sempozyuma konuşmacı olarak katılan TUSAŞ Akademi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, çalışmalarına devam edilen milli muharebe uçağının F-35 gibi 5. nesil bir uçak olacağını ve radara yakalanmayacağını söyledi.

Milli muharip uçağın ilk prototipinin 18 Mart 2023'te hangardan çıkacağını belirten Ahmet Pınarbaşı; "Bu uçağımız özel ve değerli bir uçak olacak. Radara yakalanmayan F-25 eşdeğeri bir uçak olacak. Şuanda tasarım aşamasında ve çalı5şmalar devam ediyor. İnşallah bunu Türk mühendis ve teknisyenlerimizle birlikte başaracağız ve bir kaç seneye göklerde göreceğiz. Jet motorlu uçağımız Hürjet ise önümüzdeki yıl göklerde olacak" diye konuştu.

"FİLİPİNLER'E 2 ATAK HELİKOPTERİ TESLİM ETTİK"

Türk üretimi helikopterlerle ilgili de bilgiler veren TUSAŞ Akademi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı,;"Geçtiğimiz günlerde Filipinler'e 2 adet Atak helikopteri teslim ettik. 4 adet daha teslim edeceğiz. Atak helikopteri dünyada kendini kanıtlamış en iyi helikopterlerden biri . Birde bizim Gökbey adlı helikopterimiz var. Banlardan da 4-5 adet ürettik. Hem ambulans olarak hem de personel taşımacılığında kullanılabilir. Bunu da bitirdik yakında hizmete girecek. İnsansız hava araçlarımızdan Anka tek motorlu orta yükseklikte uzun görev süreli olan hava aracımız. Bunu da üretiyoruz ve şuanda kullanıyoruz. Aynı zamanda bundan Tunus'a 4 adet sattık. İkinci ürünümüz ise Aksungur. Bu iki motorlu ve yüksek kapasiteli. Bu da şuanda göklerde görevini yapıyor. Aynı zamanda uzayla ilgili de Avrupa'nın en büyük üretim ve test merkezlerinden birisi olan Ankara'daki tesislerimizde Göktürk ve Türksat gibi uydularımızı burada üretip test ediyoruz" diye konuştu.

"12 BİN PERSONELLE ÇALIŞIYORUZ"

TUSAŞ'ın şuanda 12 bin personelle hizmet verdiğini belirten TUSAŞ Akademi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı; "Bünyemizde 5 bin mühendis ve 5 bin teknisyen var. Biz burada çok değişik ürünler üretiyoruz. O yüzden üretim faaliyetlerimiz için teknisyene ihtiyacımız var. Bu yüzden de çalışanlarımızın yarısı teknisyen ve mühendisler. Burada öğrenci arkadaşlarımız var. Aklınıza havacılık deyince sadece havacılık mühendisleri gelmesin. Bizim çalışanlarımızın büyük çoğunluğu makine mühendisi. Mühendislik dallarının hemen hemen hepsi bizim şirketimizde çalışan değerli arkadaşlarımız. Birçok değişik alandaki arkadaşlarımız TUSAŞ'ta istihdam ediliyor çünkü çok fazla ürün yelpazemiz var. TUSAŞ olarak bizim hedefimiz tamamen yerli ve milli ürünler üretip, dışarıya satışları gerçekleştirmek. Büyük bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Yıldan yıla çok daha iyiye gidiyoruz ve yerlilik ve millilik oranımız da gittikçe artıyor. Kayseri'de bir firma ile alt sistemler üzerine 3-4 milyon Dolar civarında bir sözleşme imzaladık. Kayseri'de böyle bir şirketimiz var ve 6-7 tane parçamız burada üretilecek" dedi.