AFAD: 337 bin haneye kira yardımı yapıldı

Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu'nun ikinci toplantısı "Risk Yönetişimini Güçlendirmek" temasıyla yapıldı. AFAD Başkanı Okay Memiş, "Afet risklerini dikkate almadan yapılan her yatırım potansiyel bir kayıptır. Birleşmiş Milletler'in hesaplamalarına göre, afet öncesinde risk azaltmaya yapılan 1 birimlik yatırım ile en az 15 birimlik zararın önüne geçilebilmektedir" dedi. Memiş, Ulusal Deprem Gözlem Ağı'nda işletilen deprem ölçer istasyonlarının sayısının bin 145'e yükseldiğini duyurdu.Afetlerde riskleri en düşük seviyeye getirmek için hazırlanan projelere ilişkin konuşan Memiş, "Bütünleşik Afet Yönetimi sürecinde uluslararası afet risk azaltma politika belgelerini gözeterek risk azaltmayı her düzeyde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ulusal düzeyde (TARAP) 'Türkiye Afet Risk Azaltma Platformu' nu, yerel düzeyde de (İRAP) 'İl Afet Risk Azaltma Planı'nı uygulamaya aldık" diye konuştu. 2023'te 65 binden fazla depremin çözümünün yapıldığı bilgisini veren Memiş, AFAD'ın yılda ortalama 25 bin adet deprem çözümü yaptığını söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede çalışmaların ivedilikle yapıldığını söyleyen Memiş, "366 farklı noktada, 192 bin 992 konteyner kurulumu tamamlandı. 599 bin 985 afetzede vatandaşımızı konteyner kentlerimizde misafir ediyoruz. 337 bin 204 haneye kira yardımı yapıldı. 2 milyon 272 bin 628 bina, 6 milyon 183 bin 25 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Acil yıkılacak ve yıkık binaların tamamında enkazlar kaldırıldı. İnşası devam eden yaklaşık 200 bin konuttan 42 bin 46'i hak sahiplerine yıl sonuna kadar teslim edilecek" dedi.