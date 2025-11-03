Afete dirençli şehirler için dönüşüm başladı

Türkiye, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından afet yönetiminde köklü bir dönüşüm sürecine giriyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında şehirlerin afetlere karşı dayanıklılığını artırmak, müdahale kapasitesini güçlendirmek ve toplumsal farkındalığı yükseltmek amacıyla yeni adımlar atılıyor. Afet yönetimi mevzuatı yeniden düzenlenerek kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (AKUB) AFAD ile iş birliği içinde eğitilecek. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tüm kamu kurumlarının erişimine açılarak bilgi paylaşımı hızlandırılacak. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde Sivil Korunma Mekanizması oluşturularak bölgesel iş birliği artırılacak. Afet anında iletişimin kesintisiz sürmesi için sayısal telsiz sistemine dâhil olan il sayısı 72'ye çıkarılacak, 81 ilde güvenli haberleşme altyapısı tamamlanacak. AFAD'ın lojistik depo sayısı 85'e yükselerek ilk 72 saatte hızlı müdahale imkânı sağlanacak. Deprem bölgesinde ise yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği yatırımlarına öncelik verilirken, Marmara için özel risk planı hazırlanarak geçici barınma alanları genişletilecek.