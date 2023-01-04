Afetin vurduğu Abana’ya 120 milyon TL’lik yatırım

Kastamonu'da 11 Ağustos 2021'de ve 27 Haziran 2022'de yoğun yağış sonrası çay ve derelerin taşması sel felaketi yaşandı. Sel afeti can kayıplarıyla birlikte Azdavay, Abana, Çatalzeytin, İnebolu, Küre, Şenpazar can kayıpları ile çok sayıda aracın, ev ve iş yerinin zarar görmesine sebep oldu.

Büyük tahribatın oluştuğu ilçelerde başlatılan çalışmalar titizlikle yürütüldü. Altyapının yenilenmesi ve ilçelerden geçen derelerin ıslah edilerek güvenli bir hale getirilmesi için büyük ve kapsamlı çalışmalar yapıldı. Afetten zarar gören bölgeleri yeniden imar etmek için zorlu iklim şartlarına rağmen çalışmalar başarıyla tamamlandı.

Sel afetinin yaşandığı ilçelerden biri olan Abana ilçesinde zarar gören Abana Sanayi Sitesi, şehir stadyumu, kapalı halı saha, belediye şantiye alanı ve araç parkı tamamlandı. Öte yandan sel afeti öncesinde yapımına başlanan ancak sel dolayısıyla zarar gören ve yarım kalan kapalı yüzme havuzunun yapım süreci de bugün gerçekleştirilen ihalenin ardından yeniden başladı.

Abana Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "120 milyon TL'lik yatırımla 2022 yılında afetin tüm izleri silindi. 11 Ağustos 2021 tarihinde bölgemizde yaşanan büyük sel afeti sonucunda kullanılamaz hale gelen Abana Sanayi Sitesi, şehir stadyumu, kapalı halı saha, belediye şantiye alanı ve araç parkı, 2022 yılında tamamlanarak hizmete açıldı. Ayrıca, sel nedeniyle büyük zarar gören araçlarımız büyük ölçüde yenilendi, yeni ilave edilen araçlarımızla araç parkımız güçlendirildi. 500 seyirci kapasiteli spor salonu inşaatı devam ederken, selden önce yapım çalışmalarına başlanan ve yarım kalan yüzme havuzunun da yapım süreci 4 Ocak 2023'te yapılacak ihalenin ardından yeniden başlayacak. Kapalı yüzme havuzu hariç 120 milyon TL'yi bulan yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz."