Ağaoğlu’ndan enerjiye 2 milyar TL’lik yatırım

Yenilenebilir enerji ve enerji teknolojileri alanında vites büyütme kararı alan Ağaoğlu Şirketler Grubu, bu yıl 2 milyar TL'lik yatırım yapacak. Şirket, Tatlıpınar Enerji'yi de halka açmaya hazırlanıyor.Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su Burak Kutluğ, 2007 yılında aldığı lisanslarla sektörün ilk yatırımcıları arasında bulunduğunu söyledi. Kutluğ, "Bugüne kadar yapılan yatırımlarla birlikte grubun geliştirdiği toplam kurulu gücü 637 megavata ulaştı. Ağaoğlu Enerji Grubu çatısı altında devam eden ve yıl sonunda tamamlanacak olan yatırımlarla birlikte 364 megavatlık bir kurulu gücümüz var" dedi.Başta rüzgâr santralleri olmak üzere bugüne kadar yenilenebilir enerji sektörüne 550 milyon dolarlık bir yatırım yaptıklarını belirten Kutluğ, "Yıl sonuna kadar enerji alanında yaklaşık 2 milyar TL'lik bir yatırım bütçemiz var" dedi. Tatlıpınar Enerji'yi halka arz edeceklerini anlatan Kutluğ, SPK'ya başvuru yaptıklarını kaydetti.