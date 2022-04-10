Ağır ticari araç çip krizini takmadı

Türkotomotiv sanayisinde çip krizinin etkileri görülmeye devam ediyor. Üretim ve ihracatta düşüşler yaşanıyor. Yılın ilk üç ayında otomotiv sanayi toplam üretimi yüzde 12.4 azalarak 302 bin 730 adet gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 21.5, hafif ticari araç üretimi ise sadece yüzde 0.3 düştü. Bu dönemde 166 bin 363 adet otomobil üretildi. Ticari araç grubunda toplam üretim yüzde 2 artarken, bu oran ağır ticari araçlarda yüzde 28 oldu. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre 2022 Ocak-Mart döneminde toplam kapasite kullanım oranı yüzde 63 oldu. Araç grubu bazında ise; hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 62, kamyon grubunda yüzde 91, otobüs-midibüs grubunda yüzde 12 ve traktörde de yüzde 63 seviyesinde kapasite kullanımı gerçekleşti.ULUDAĞ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin mart ihracatı yaklaşık yüzde 7 düşüşle 2.7 milyar dolar oldu. Geçen ay tedarik endüstrisi ve otobüs-midibüs-minibüs ürün gruplarında çift haneli artış yaşanırken, binek otomobiller ihracatı çift haneli düştü.