Ağır ticari araç satışları yüzde 60 arttı

Türkıye'de 2021 Ocak-Aralık dönemi ağır ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 oranında arttı. TAİD (Ağır Ticari Araçlar Derneği
) verilerine göre bu dönemde satılan toplam araç sayısı 25 bin 908 oldu. Çekici satışları, 2021 Ocak-Aralık döneminde geçen yıla göre yüzde 60 oranında artarak 17 bin 537 adet olurken kamyon satışları da yüzde 61 oranında artarak 8 bin 371 adet olarak gerçekleşti. 2019'da 7 bin adetler seviyesine gerileyen pazar yeniden yükselişe geçti. Ancak, daha önce 30 bin adetlerin üzerini gören ağır ticari araç sektörü, parlak günlerinden hala uzak.
TALEP 5 YILDIR ÖTELENİYOR
Yılın ilk aylarında ağır ticari araç satışlarında rekor seviyede artışlar görüldü. Ocakta pazar yüzde 219, şubatta yüzde 87, martta yüzde 198, nisanda yüzde 350, mayısta yüzde 217, haziranda yüzde 117 büyüdü. Pazar temmuzda yüzde 6, ağustosta yüzde 11, eylülde ise yüzde 19 daraldı. Ekimle birlikte pazarda yeniden canlanma görüldü. Satışlar ekimde yüzde 35, kasımda yüzde 66, aralıkta ise yüzde 18 arttı. Türkiye
ağır ticari araç pazarının geçtiğimiz 10 yıllık ortalamasının yaklaşık 25 bin adet civarında olduğunu belirten Doğuş Otomotiv Scania
Genel Müdürü Tolga Senyücel
, "2015'den bu yana ağır ticari araç pazarında ötelenen bir talep vardı. Bu taleplerin son iki yıldır pazara yansıması ile 2020'nin ardından 2021'i de artışla kapatıyoruz" dedi.