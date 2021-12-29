Ağır ticarı araç satışları yüzde 69 arttı

Ağır ticari araç satışları kasımda yüzde 66 artışla 2 bin 798 adet oldu. Çekici satışları yüzde 45, kamyon satışları ise yüzde 137 arttı. Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) verilerine göre pazar pandemi koşullarına rağmen, 2021 Ocak-Kasım aylarında yüzde 69 büyüdü. Bu dönemde 15 bin 297 adeti çekici, 7 bin 346 adeti kamyon olmak üzere toplam 22 bin 643 adet araç satışı gerçekleşti. Ağır ticari araç pazarının yıl sonunda 25 bin adete ulaşması bekleniyor. 2019'da 7 bin adetler seviyesine gerileyen pazar yeniden yükselişe geçti. Ancak, daha önce 30 bin adetlerin üzerini gören ağır ticari araç sektörü, parlak günlerinden hala uzak.
REKOR ARTIŞ
Yılın ilk aylarında ağır ticari araç satışlarında rekor seviyede artışlar görüldü. Ocakta pazar yüzde 219, şubatta yüzde 87, martta yüzde 198, nisanda yüzde 350, mayısta yüzde 217, haziranda yüzde 117 büyüdü. Pazar temmuzda yüzde 6, ağustosta yüzde 11, eylülde ise yüzde 19 daraldı. Ekimle birlikte pazarda yeniden canlanma görüldü. Satışlar ekimde yüzde 35, kasımda ise yüzde 66 arttı.
AR-GE'DE VİTES BÜYÜDÜ
Otomotiv sanayisi, Türkiye'de en çok Ar-Ge merkezi bulunan sektörler arasında bulunuyor. Bugün itibarıyla otomotivde 179'u yan sanayi, 30'u ana sanayi, olmak üzere toplam 209 adet Ar-Ge merkezi faaliyet gösteriyor. Ar-Ge çalışmaları Türk otomotiv sanayisinin küresel anlamda rekabet gücünü artırıyor. Son yıllarda hızlanan Ar-Ge çalışmaları meyvesini veriyor. Son olarak Ford Otosan
, Ecotorq motor ve arka aksın ardından, 58 milyon euro yatırım ve 230 mühendisin emekleri ile geliştirilen "Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanını"tanıttı. Yerli şanzıman ile kamyonlardaki yüzde 74 olan yerlilik oranı yüzde 90'lara çıkacak. Beş yılda tasarım, test ve geliştirme aşamalarını tamamladığı Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanı, bir milyon km'yi aşkın yolda, farklı ve zor koşullarda test edildi.
ÇALIŞAN SAYISI ARTIYOR
Ar-Ge merkezlerinde çalışanların sayısı da hızla artıyor. 2020 itibariyle sadece OSD üyelerinin Ar-Ge merkezlerinde çalışan sayısı 4 bin 8 kişiyi buldu. Çalışanların 661'i işçi, 595'i yönetici, 2 bin 752'si ise uzmanmühendis olarak görev yapıyor. En çok Ar-Ge çalışanı bulunan şirket ise 1352 kişi ile Ford Otosan. Aynı zamanda Ford Otosan 961 kişiyle en fazla Ar-Ge mühendisi istihdam eden otomotiv şirketi konumunda bulunuyor. Diğer şirketlerdeki Ar-Ge çalışanlarının sayısı şöyle: "Otokar 518, Tofaş 517, Mercedes- Benz Türk 510, Man Türkiye 323, Oyak Renault 289, Türk Traktör 145, Anadolu Isuzu 125, Temsa 119, Karsan 58, Toyota 32, Hattat Traktör 20."
YERLİ OTODA AR-GE
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu da (TOGG) Ar-Ge merkezi bulunan otomotiv şirketleri arasında yer alıyor. Şu anda Gebze Bilişim Vadisi'nde yer alan Ar-Ge merkezi, fabrika devreye girdiğinde Gemlik'e taşınacak. Böylece Ar-Ge, Stil Tasarım Merkez, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi de fabrika ile aynı çatı altında olacak.
SÜRÜCÜSÜZ TÜRK MALI OTOBÜS ABD'DE ÜNİVERSİTELİLERİ TAŞIYACAK
Karsan'ın ABD merkezli Türk teknoloji şirketi ADASTEC ile geliştirdiği ve Avrupa ile Amerika'nın ilk seri üretim sürücüsüz otonom aracı olarak pazara sunduğu Karsan Otonom e-Atak, ABD'deki Michigan State University'e gönderildi. Üniversitenin akıllı mobilite ekosistemi oluşturma hedefi kapsamında gerçekleşen bu adımla Otonom e-Atak, öğretim üyeleri, üniversite personeli, öğrenciler ve ziyaretçilerin taşınmasında kullanılacak. Üniversite içinde 4 kilometrelik bir rotada durmaksızın çalışacak. Toplam 630 seferin gerçekleşeceği test aşaması boyunca saatte 25 km hızla seyir edecek olan Otonom e-Atak'ın, testler tamamlandıktan sonra 2022 bahar döneminde hızı 40 km'ye çıkacak.