Ağır ticaride elektrikli dönüşüm yavaş

Türkiye'de ağır ticari araç parkı 2025'te 1 milyon 249 bin 511 adede ulaştı. 2023'te araç parkı 1 milyon 170 bin 533 adet seviyesindeydi. 2025 sonu itibarıyla kamyonlar, çekiciler, damperli kamyonlar, tankerler, çöp kamyonları ve otobüslerden oluşan parkın yaklaşık 1.3 milyon adede ulaştığı belirtilirken, 2025-2030 döneminde kamyon parkının yıllık bileşik yüzde 3.2, otobüs parkının ise yüzde 1.0 büyümesi bekleniyor. OSS Derneği ağır ticari araçlar satış sonrası pazarının güncel stratejik analizini açıkladı. Ağır ticari araçlarda elektrifikasyon, binek ve hafif ticari araç pazarına kıyasla çok daha sınırlı bir etkiye sahip. Rapora göre, elektrikli araç satışları 2023'te 33 adet iken, 2025'te 131 adede yükseldi. Elektrikli araçların ağır ticari araç parkındaki penetrasyonu 2025 itibarıyla yalnızca yüzde 0.02 seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle raporda, ağır ticari araç satış sonrası pazarında elektrifikasyonun 2030'a kadar sınırlı bir doğrudan etki yaratacağı; geleneksel bakım, mekanik onarım, dizel güç aktarma sistemleri, Euro VI emisyon sistemleri ve ağır hizmet tipi parçaların pazarın ana omurgasını oluşturmaya devam edeceği ifade ediliyor. Bununla birlikte, elektrikli ve alternatif yakıtlı otobüslerin özellikle belediye filolarında yaygınlaşması, orta vadede termal yönetim, elektrik sistemleri, batarya servisleri, yazılım tabanlı bakım ve filo optimizasyonu gibi yeni alanlarda fırsatlar yaratacak.

% 80'İ 5 YAŞIN ÜZERİNDE

Rapora göre, ağır ticari araç parkının ortalama yaşı 2023'te 17.4 iken, 2025'te 18.1'e yükseldi. Otobüslerde ortalama yaş 15.4'ten 16.5'e, kamyonlarda ise 17.8'den 18.4'e çıktı. 2025 itibarıyla ağır ticari araç parkının yüzde 80.5'i 5 yaşın üzerinde bulunuyor.