AGP’den Martı’ya “AL” tavsiyesi, hedef fiyat 4 dolar

Analistler, New York Borsası'na (NYSE) kote Türkiye'nin teknoloji şirketi Martı'nın sürücü ve yolcu ağını genişletmeye devam etmesinin ve yeni şehirlerde hizmetlerini yaygınlaştırmasının şirketin büyümesini destekleyecek temel unsurlar arasında yer aldığını belirtti. Raporda Türkiye'de paylaşımlı yolculuk pazarının önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığına dikkat çekilirken, Martı'nın 4 milyondan fazla tekil kullanıcıya ve 500 binden fazla kayıtlı sürücüye ulaşarak pazardaki lider konumunu güçlendirdiği ifade edildi.

2026 VE 2027 İÇİN GÜÇLÜ BÜYÜME BEKLENTİSİ

Rapora göre Martı'nın 2026 yılında yaklaşık 70 milyon dolar net gelir ve 1 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK hedefi doğrultusunda ilerlediği öngörüldü. 2027 yılında ise şirket gelirinin 104,1 milyon dolara, düzeltilmiş FAVÖK'ünün ise 21,3 milyon dolara yükselmesinin beklendiği belirtildi. Bu beklentinin, platformdaki yolcu ve sürücü sayısıyla birlikte artan toplam yolculuk sayısı ile destekleneceği ifade edildi.

Raporda ayrıca, Martı'nın devam eden 2,5 milyon dolarlık hisse geri alım programına dikkat çekildi. Program kapsamında bugüne kadar 274 bin adet hissenin ortalama 2,25 dolar fiyattan geri alındığı belirtilirken, hisse geri alım programının şirketin uzun vadeli yatırım hikâyesini ve hisse görünümünü güçlendiren unsurlar arasında yer aldığı ifade edildi.

ANALİST SAYISI ALTIYA YÜKSELDİ

AGP'nin Martı'yı "AL" tavsiyesiyle araştırma kapsamına almasıyla birlikte şirketi düzenli olarak takip eden analist sayısı altıya yükseldi. Böylece Martı, uluslararası yatırım kuruluşlarının düzenli olarak takip ettiği Türk teknoloji şirketleri arasındaki yerini daha da güçlendirdi.

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