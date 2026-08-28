Ağrı’dan ekonomiye 2.5 milyar dolarlık katkı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Türk Altın İşletmeleri tarafından 250 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Mollakara Altın Madeni açıldı. Tesiste bu yıl 1 ton, gelecek yıl 3 ton, 5 yıllık süreçte ise 17 tona yakın altın üretilecek. Altın madeni 5 yıllık süreçte cari açığın düşmesine 2.5 milyar dolarlık katkıda bulunacak. Tesis tam kapasiteye geçtiğinde bölgede doğrudan ve dolaylı en az 1.500-2.000 kişiye istihdam sağlayacak.

250 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Türkiye Varlık Fonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türk Altın İşletmeleri tarafından Diyadin ilçesinde faaliyete geçirilen Ağrı Mollakara Altın Madeni'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaklaşık 18 yıllık arama, etüt, fizibilite ve mühendislik çalışmalarının ardından üretim aşamasına ulaşan Mollakara'nın 16 Haziran itibarıyla açık ocak üretimine başladığını, 16 Temmuz'da ilk altın dökümü gerçekleştirdiğini dile getirdi. Yılmaz, "Aramakla bulamayabilirsiniz ama bulanlar hep arayanlardır" dedi.

Yılmaz, Türk Altın İşletmeleri'nin 6 işletmesi, 4 projesi ve 2 bin 643 doğrudan çalışanıyla ülkenin madencilik alanındaki önemli öncü kuruluşları arasında yer aldığını ifade etti. Mollakara Altın Madeni'ne 250 milyon dolar yatırım yapıldığını söyleyen Yılmaz, "Bu yıl üretimin 1 ton civarında olmasını bekliyoruz. Şu anda planlanan 5 yıllık süreçte 17 tona yakın altın üretilecektir. Yeni aramalar devam ediyor" dedi. Türkiye'nin her yıl 150 tondan fazla altın ithal ettiğini hatırlatan Yılmaz, "Altın ithalatı geçen sene olmasaydı, cari açığımız neredeyse olmayacaktı. Yani petrolden, enerjiden sonra en önemli cari açık kalemimiz altın ithalatı. Şu anda kendi üretimimiz ise Türkiye olarak 30 ton civarında. Bunu ne kadar artırabilirsek, cari açığımızı o kadar aşağıya çekmiş oluruz" diye konuştu.

ÜRETİMİ YÜZDE 10 ARTIRACAK

Tesisin, Türkiye'nin altın üretimini tek başına yüzde 10 artıracağına dikkati çeken Yılmaz, "30 tonu 33 tona çıkarmış olacak. Bu tesisimiz 5 yıllık dönemde 17 tona yakın altın üretmiş olacak. Bugünkü fiyatlarla baktığımızda 2.5 milyar dolar gibi bir rakama tekabül ettiğini görüyoruz. Yani bu tesisin, cari açığın düşmesine 2.5 milyar dolarlık bir katkısı olacak" dedi. Şu anda işletmede 265 kişiye istihdam sağlandığını, tam kapasiteye geçildiğinde bu sayının 337'ye yükseleceğini belirten Yılmaz, "Bu doğrudan istihdam. Çarpan etkisiyle en az 1500-2000 istihdamdan bahsediyoruz" diye konuştu.



SAATTE 958 TONLUK KIRMA KAPASİTESİ

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Mollakara Altın Madeni'nin yerin altındaki zenginliği yerin üstüne çıkararak ekonomiye çok önemli katma değer oluşturduğunu söyledi. AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci de Ağrı'nın yer altı zenginliğini modern teknolojiyle ve emekle ülkenin ekonomisine kazandıracak yeni bir dönemin kapılarını açtıklarını belirtti. Türk Altın İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Tokmak da Mollakara işletmesinin 4 bin 700 dönümlük ÇED alanı ve saatte 958 tonluk kırma eleme kapasitesiyle bölgesel merkez olarak projelendirildiğini vurguladı. Tokmak, "Şunu özellikle ifade etmek isterim ki sahamız, 471 bin onsu aşan rezervi ve ilave 536 bin onsluk kaynak tabanıyla güçlü potansiyele sahiptir ancak bizim için daha da sevindirici olan husus, sahadaki cevher kütlesinin sınırlarının henüz tam olarak sınırlandırılmamış, netleştirilmemiş olmasıdır. Yapılan sondajlar, yatağın her yönde büyümeye açık olduğunu göstermektedir" değerlendirmesini yaptı.





YILMAZ: TERÖRDEN UZAK TÜRKİYE'YE DOĞRU GİDİYORUZ

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin uzun yıllar terör nedeniyle potansiyelini yeterince harekete geçiremediğini ve özel yatırımı cezbedemediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün geldiğimiz noktada çok farklı bir atmosferdeyiz. Geçmişte bir hesaba göre Türkiye'nin 2.3 trilyon dolar kaybı oldu. Şimdi tam tersine bir süreç var. Şimdi Türkiye Yüzyılı'nda terörden uzak, terörün artık gündem olmadığı bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz ve bu ortamdan da tüm Türkiye istifade edecek ama en çok da Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan insanlar kazanacak" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör