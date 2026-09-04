Ağustos ihracatında üç rekor

Küresel ekonomilerde yaşanan daralmaya rağmen Türkiye ihracatta rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dün açıklanan Türkiye'nin ağustos ayı ihracatı, yıllık yüzde 8.1 artışla 23.5 milyar dolara çıkarak en yüksek ağustos ayı rakamı olarak kayıtlara geçti. Yıllıklandırılmış ihracat ise 280.3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ocak-ağustos döneminde de ihracatımız 185 milyar dolarla rekor kırdı, ağustosta yıllıklandırılmış ihracatımız 280.3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yükseği oldu" dedi. Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinden itibaren hızlandığını, bunun, başta ihracat olmak üzere birçok makro ekonomik veride görüldüğünü bildiren Bolat, ülkenin ikinci çeyrekte yüzde 2.3, yılın ilk yarısı itibarıyla da yüzde 2.5 büyümeye ulaştığını hatırlattı.

HEDEF İÇİN GERİ SAYIM

Ağustos ayı ihracat rakamlarına ilişkin bilgi veren Bolat, şu ifadeleri kullandı: " Bu, nisandaki yüzde 21'lik, hazirandaki yüzde 22'lik artışlardan sonraki en yüksek üçüncü artış oranıdır. Batıda ağustos ayı tatil ayı olarak nitelendirilmesine rağmen bu artış gerçekten büyük başarı." Bu yıl ihracatta ulaşılması beklenen hedefin 282 milyar dolar olduğunu, bu hedefe ulaşmak için sadece 1.7 milyar dolar kaldığını vurgulayan Bolat, son bir yılda ihracattaki değer artışının 11 milyar 235 milyon dolar olduğunu bildirdi. Bolat, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle Türkiye'nin bölge için daha önemli bir transit geçiş noktası haline geldiğini ve Körfez'in ihtiyaçlarının karşılanabildiğini sözlerine ekledi.

SİPARİŞLER DÖNÜYOR

Bakan Bolat, Türkiye'nin yıllıklandırılmış orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünler ihracatında 116 milyar dolara yükseldiğini dile getirerek, bunun toplam dış satımın yüzde 43.5'ini oluşturduğunu bildirdi. Hem ağustosta hem de yılın ilk 8 ayında 27 sektörün 17'sinde ihracat artışı olduğunu ifade eden Bolat, "Hazır giyim ve konfeksiyon çok önemli bir sektörümüz. Orada da azalış trendi giderek düştü. Bu sene hazır giyimde başa baş ya da artıya yıl sonuna kadar geçeceğiz. Çünkü siparişler Türkiye'ye dönmeye başladı. Tekstilde zaten artıdayız ilk 8 ay itibarıyla" ifadelerini kullandı. Bolat, emek yoğun sektörlerden deri ve ayakkabıda da performansın iyileşmekte olduğunu, halihazırda elektrik, elektronik, makine, demir-çelik, çimento, savunma ve havacılık sanayisi, iklimlendirme, madencilik, yaş meyve sebze, kuru meyve ve su ürünlerinde Türkiye'nin iyiye gittiğini söyledi.





MOTORLU KARA TAŞITINDA GERİLEME

BOLAT, ocak-ağustos döneminde ise ithalatı en çok azalan ürünlerin yaklaşık 4 milyar dolarla motorlu kara taşıtları, 3.1 milyar dolarla kıymetli yarı kıymetli taşlar, 500 milyon dolarla kakao, 347 milyon dolarla hava ve uzay taşıtları, 180 milyon dolarla tekstil ve iplik olduğunu söyledi. İthalatın bu dönemde en çok arttığı ürünlerin ise 4.3 milyar dolarla mineral yakıtlar, 2.6 milyar dolarla elektrikli makine ve cihazlar olduğuna işaret eden Bolat, bunu sırasıyla 1.5 milyar dolarla bakır ve bakırdan eşya, 1.1 milyar dolarla kazan ve makine ile eczacılık ürünlerinin izlediğini aktardı.



ALMANYA İLK SIRADA

TÜRKIYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 874 firmanın geçen ay ilk kez ihracat yaptığını ve bu firmaların ihracata katkısının 83 milyon dolara yaklaştığını bildirdi. Ekonominin 24 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü söyleyen Gültepe, "İhracatı en fazla artış gösteren ilk üç sektörümüz mücevher, elektrik-elektronik, demir/demir dışı metaller oldu. Geçen ay 43 ilimiz ihracatını artırdı, en çok ihracat yaptığımız 3 ülke Almanya, ABD ve Birleşik Krallık oldu. 874 firmamız ilk kez ihracat yaptı, bu firmalarımızın ihracatımıza katkısı 83 milyon dolara yaklaştı" dedi.



EN FAZLA ARTIŞ AMERİK A'DA

Yılın 8 ayında ihracatta en çok artış gösteren ülkenin ABD olduğunu, bunu sırasıyla Çin, İsviçre, Mısır ve Libya'nın izlediğini belirten Bakan Bolat, en çok azalış gösteren ülkelerin ise sırasıyla yaklaşık 1 milyar dolarla Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, 415 milyon dolarla Irak olduğunu anlattı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör