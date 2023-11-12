Ağustosta 1.301 yatırıma teşvik belgesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustosta 1.301 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bakanlığın ağustos ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Belge alan projelerin yatırım tutarı 78 milyar 956 milyon lira olarak hesaplandı. 2023'ün ilk sekiz ayında verilen teşvik belgesi sayısı 10 bin 663'e çıkarken, belge alan projelerin yatırım tutarı ise 584 milyara ulaştı. Bu yatırımlarla 225 bin 795 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 25 bin 377 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Ağustosta teşvik belgesi verilen yatırım sayısı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 3.2 artarken, belge alan yatırım tutarı ise yüzde 66 arttı. Öte yandan sabit yatırım tutarı 985.6 milyon lira olan ve bin 201 istihdam öngörülen 41 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Bu dönemde 287 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 7 milyar 421 milyon lira, istihdam edilenlerin sayısı 16 bin 132 oldu.