Aidat artışı enflasyon oranının üzerinde olamayacak

Malatya'da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında düzenlenen 'Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni'ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM'de komisyondan geçen fahiş site aidatlarına ilişkin düzenlemeyle ilgili olarak, "Sitelerdeki fahiş aidat problemine neşter vuracağız" dedi. Aidatlardaki keyfi ve fahiş artışlara karşı kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi hazırladıklarını anlatan Kurum, "Milletvekillerimizin oylarıyla inşallah bu düzenleme yasalaşacak ve bundan böyle kimse öyle kafasına göre aidat artışı belirleyemeyecek. Aidat artışları, enflasyon oranının üzerinde olamayacak" açıklaması yaptı. Mevcut düzenlemede site yönetimlerinin bir denetiminin olmadığını anlatan Kurum, şunları kaydetti: "Site yönetim şirketlerini bakanlık olarak biz belgelendirip sınıflandıracağız. Bu şirketleri de yılda en az bir kez denetleyeceğiz. Site sakinlerinin şikayetiyle de bakanlık olarak hızlıca denetim başlatabileceğiz. 24 yıldır olduğu gibi bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, sorunların üstüne giden kararlılığın adı olacağız, çözümlerin değişmez adresi olmaya devam edeceğiz. Tüm sivil toplum kuruluşlarımızla, derneklerimizle birlikte el ele vererek milletimizin yanında olacağız, derdine derman olacağız."







Düzenleme neleri içeriyor?

TAPU Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 37'nci maddesinde yapılan değişiklikle yöneticinin toplayacağı avans miktarına kat malikleri kurulunca onaylanma şartı getirilecek. Yöneticilerin keyfi aidat belirlemesi önlenerek aidat artırma yetkisi kat maliklerine verilecek. Tasarıda, malik sayısının fazla olduğu toplu yapılarda, yönetim planlarının değiştirilmesinde karşılaşılan güçlükler sebebiyle karar oranı beşte dörtten üçte iki olarak değiştirilecek. Yıl içinde ortaya çıkan işletme projeleri için gereken tutarlarda aidatlar yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

5 MİLYON DAR GELİRLİYE YUVA

TOKİ eliyle bugüne kadar sosyal donatılarıyla beraber 1 milyon 753 bin sosyal konut ürettiklerini söyleyen Bakan Kurum, "5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk" dedi. TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da sosyal konut projesi kapsamında yapılacak evlerin yaklaşık 2 milyon kişiye yuva olacağını, şimdiye kadar 23 ilde kuraların çekildiğini söyledi.