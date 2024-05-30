Aile ve Gençlik Fonu’na 9 bin 485 başvuru yapıldı

"PİLOT İLLERİN BELİRLENMESİNDE DEPREMİN ETKİLEDİĞİ ALAN GENİŞLİĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU"

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yazılı soru önergesini de yanıtladı.

Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruların 15 Şubat itibarıyla alınmaya başlandığını hatırlattı.

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile yeni evlenecek gençlerin evlilik süreçlerinde ihtiyaç duyacakları ekonomik destek ile evlilikte karşılaşabilecekleri olası iletişim sorunlarına yönelik danışmanlık ve eğitim programlarının sunulmasının amaçlandığını belirten Göktaş, "Projenin ilk defa uygulanacak olması nedeniyle pilot illerin belirlenmesinde depremin etkilediği alan genişliği göz önünde bulundurularak Adıyaman, Gaziantep (Sadece Islahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde başlatılması planlanmıştır." ifadesini kullandı.

Göktaş, pilot uygulama sonrasında gerçekleştirilecek değerlendirme ile öncelikli olarak depremden etkilenen diğer iller olmak üzere ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.