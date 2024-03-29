AJet 104 uçakla seferlerine başlıyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni markası AJet Ankara'dan İstanbul'a ilk seferini yaptı. Tarifeli seferlerine 31 Mart'ta başlayacak olan 104 adet uçak filosuyla yola çıkan AJet, 2028 hedeflerini de belirledi. Bu yıl 24 milyon yolcu, 1.8 milyar dolar gelir hedefleyen şirket, 2028'de uçak sayısını 200'e, gelirini ise 4.1 milyar dolara, yolcu sayısını da 43 milyona çıkaracak.Sabiha Gökçen Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı'nda konumlanan AJet, Ankara ve çevresinde 3 saatlik mesafeyle ulaşılabilecek 15 şehri kapsayan pazarlama stratejisiyle şu anda 750 bin olan turist sayısını 5 milyona, turizm gelirini de 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Ankara, Kapadokya, Konya, Kayseri, Afyon, Kütahya, Yozgat, Çorum, Amasya, Bolu, Zonguldak, Bartın, Çankırı, Kastamonu'ya yönelik tanıtım faaliyetleri yapacak olan şirket, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilgili kuruluşlar ve derneklerle işbirliği yaparak, bu illerin turizm potansiyellerini öne çıkaracak.Bu yıl Esenboğa Havalimanı'ndan 22 ülke, 31 şehir, 137 frekansa uçmaya başlanıyor. Avrupa'da aralarında Amsterdam, Frankfurt, Paris, Cenevre, Viyana, Bükreş, Belgrad, Köln, Londra, Basel'in de olduğu 15 şehre uçacak olan AJet, Ortadoğu ve Asya'da 13 ülke 16 şehre uçacak. 2028'de ise bu ülkelere ve şehirlere yenileri eklenecek. AJet, 2028'de 31 ülke, 50 şehir, 300 frekansa Ankara'dan uçmayı hedefliyor. Ankara'dan kalkacak seferler arasına 2028'de Stockholm, Helsinki, Lyon, Brüksel, Kopenhag, Kiev, Budapeşte, Atina, Kazablanka, Tunus, Kahire, Tiflis, Tebriz, Riyad, Odesa'nın eklenmesi planlanıyor.THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "AJet hem Sabiha'dan hem de Ankara'dan ülkemizi dünyaya açan kapılar olacak. THY'de 10 yılda koyduğumuz hedeflere 5 yılda ulaştığımız çok oldu. Burada da ümit ediyoruz ki 2028 hedeflerimize daha kısa zamanda da ulaşabiliriz" dedi. Bu hedeflere ulaşmak için güçlü bir ekosistem kurmaları gerektiğini aktaran Bolat, Türkiye'de UNESCO Mirası listesinde 21 tarihi ve kültürel alan olduğunu, Almanya'da ve Fransa'da bu oranın 50'nin, Amerika'da ise 30'un üstüne çıktığını dile getirdi. Bolat, şu değerlendirmeyi yaptı: "AJet olarak Ankara'da güçlü bir ekosistem kurarak 5 yıl içerisinde Ankara'ya gelecek turist sayısını kademeli olarak 5 milyon hedefliyoruz. Ankara'da yetkilendirilmiş sağlık hizmeti veren tesis sayısı 446, ancak Ankara'ya sağlık turizmi için gelen turist ise çok az. Sağlık turizminde ülkemiz 2.5 milyar dolar gelir sağlıyor. Ankara'nın payına düşen ise az. AJet olarak sağlık hizmeti almaya gelecek kişiler ve aileleri için özel paketler sunacağız."