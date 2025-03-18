AJet 23 milyon yolcu taşıyacak

Dönüşüm sürecinin ardından birinci yılını doldurmak üzere olan Türkiye'nin genç hava yolu AJet, yurtdışı uçuş ağına yenisini ekledi. Rusya'da, Moskova'dan sonra St. Petersburg'a da uçmaya başladı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan St. Petersburg Pulkovo Havalimanı'na ilk sefer, 15 Mart Cumartesi günü törenle yapıldı. İki tarihi kent arasında mart ayında haftada 4 gün olarak başlayan karşılıklı seferler, nisandan itibaren her gün olacak. AJet, 2026 sonuna kadar 26 yeni noktada daha bayrağını dalgalandırac ak. AJet'in birinci yılını değerlendiren Genel Müdür Kerem Sarp, 2024'te 20 milyondan fazla yolcu taşıdıklarını belirtirken, 2025'in ilk iki ayında 5 milyon yolcuya ulaştıklarını, yıl sonunda ise 15 milyonu iç hat, 8 milyonu dış hat olmak üzere 23 milyonun üzerinde yolcu taşımayı hedeflediklerini anlattı. 31 Mart 2024'ten bu yana 14 yeni hat açtıklarını, yıl sonuna kadar 6 yeni hat daha açacaklarını belirten Sarp, "İstanbul Sabiha Gökçen'den Cezayir, Moskova ve St. Petersburg hatlarının açılışlarını yaptık. Haziran başında Bişkek, Stokholm, Nahçıvan/ Gence ve Mostar hatlarımızı açacağız.

Bu yıl Ankara Esenboğa'dan Kahire ve Cezayir, Antalya'dan da Cezayir seferlerine başlayacağız" dedi. Sarp, 2026'da ise Atina'dan Barselona'ya, Beyrut'tan Kasablanka'ya, Manchester'dan Venedik'e uzanan 20 yeni hat ile küresel ölçekte büyümeye devam edeceklerinin altını çizdi. Halihazırda 92 uçaklık bir filoya sahip olduklarını belirten Sarp, "2028'de 150 uçak, 2033'te ise 208 uçaklık bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.



19 EUROYA BİLET KAMPANYASI

AJet yeni bir yurtdışı kampanyası da başlattı. Yaz sezonu için Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler 19 Euro/dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanyayla 18-19 Mart tarihlerinde satışa çıkarılan ve 16 ülkeyi kapsayan indirimli biletler, 1 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.