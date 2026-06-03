AJet filosu giderek büyüyor! 10 günde 4 yeni uçak daha katıldı

UÇAKLAR SEATTLE'DAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

TC-OHZ, TC-OHO, TC-VFA ve TC-VFC kuyruk tesciline sahip uçaklar, teslim süreçlerinin tamamlanmasının ardından ABD'nin Seattle kentinden Türkiye'ye getirildi.

Böylece son 10 günde AJet filosuna 4 yeni Boeing 737-8 MAX uçağı daha eklenmiş oldu.

BAZI UÇAKLAR SEFERLERE BAŞLADI

Koltuk montajları ve kabin donanımları tamamlanan uçakların bir kısmı tarifeli seferlerde hizmet vermeye başladı.

Yeni teslimatlarla birlikte Ağustos 2025'ten bu yana AJet filosuna katılan fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçak sayısı 28'e yükseldi.

HEDEF: FİLONUN YÜZDE 76'SINI YENİ NESİL UÇAKLAR OLUŞTURACAK

AJet'in yıl sonuna kadar Boeing ve Airbus teslimatlarını sürdürmesi planlanıyor.

Şirket, yıl sonunda filosunun yüzde 76'sının yeni nesil uçaklardan oluşmasını hedefliyor.

YAKIT TASARRUFU VE ÇEVRECİ TEKNOLOJİ ÖNE ÇIKIYOR

Yakıt verimliliği, operasyonel performans ve çevresel sürdürülebilirlik özellikleriyle öne çıkan Boeing 737-8 MAX uçaklarının, şirketin operasyonel kapasitesine katkı sağlaması bekleniyor.

Yeni uçaklarla birlikte yolculara daha modern, konforlu ve verimli bir seyahat deneyimi sunulması amaçlanıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör