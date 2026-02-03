AJet, IATA sertifikasını aldı

Gerekli denetim ve değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayıp; kuruluşunun üzerinden iki yıl geçmeden IATA üyesi olan AJet'in hizmet kalitesi uluslararası düzeyde bir kez daha tescillendi. IATA sertifikası AJet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle IATA Türkiye Bölge Müdürü Funda Çalışır tarafından AJet Genel Müdürü Kerem Sarp'a takdim edildi. Kerem Sarp, AJet'in IATA sertifikasını teslim aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

'BÜYÜK MUTLULUK'

AJet olarak önemli bir hedefe daha ulaştıklarını belirten Kerem Sarp, "'Herkes için erişilebilir, güvenli yolculuk' mottosuyla çıktığımız bu yolda, önemli bir hedefimize daha ulaştık. Türkiye'nin en genç hava yolu AJet olarak, kuruluşumuzun üzerinden iki yıl geçmeden üye olduğumuz IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) sertifikamıza kavuştuk. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyor ve bu süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

'KALİTEMİZİ İLERİYE TAŞIYACAĞIZ'

IATA üyeliğinin önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Sarp, "Havacılık sektörünün en önemli uluslararası otoritelerinden biri olan IATA'nın bir üyesi olmak, bizim için hem önemli bir sorumluluk hem de doğru yolda ilerlediğimizin güçlü bir göstergesi. AJet olarak, uluslararası akreditasyon kurumlarının ve havacılık otoritelerinin belirlediği tüm standartları titizlikle yerine getirmeyi temel bir görev olarak görüyoruz. Bununla birlikte, yolcu deneyimini her temas noktasında geliştirmek amacıyla; uçuş öncesinden uçuş sonrasına kadar tüm süreçlerde hizmet kalitemizi sürekli olarak ileri taşımaya devam ediyoruz" diye konuştu.