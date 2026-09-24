AJet, kabin ekiplerine işaret dili eğitimini başlattı

AJet, işitme engelli yolcularla iletişimi güçlendirmek ve işaret dilinin önemine dikkati çekmek amacıyla kabin çalışanlarına yönelik "Havacılıkta Türk İşaret Dili" eğitim programını başlattı. "Gökyüzünün Sessiz Eli" temasıyla hazırlanan eğitim, kabin ekiplerinin uçuş sırasında işitme engelli yolcularla daha etkin iletişim kurmasını hedefliyor.

KABİN EKİPLERİNE UYGULAMALI İŞARET DİLİ EĞİTİMİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre eğitim programında işaret diline giriş, erişilebilirlik farkındalığı, parmak alfabesi, sayılar ve zaman ifadelerinin yanı sıra temel selamlaşma ve iletişim cümleleri ele alınacak.

Programda ayrıca kabin çalışanlarının uçuş sırasında karşılaşabileceği farklı durumlara yönelik uygulamalı senaryolara yer verilecek.

AJet kabin ekiplerine yönelik "Havacılıkta Türk İşaret Dili" adlı şirket içi eğitim, kendisi de bir işaret dili uzmanı olan kabin memuru Ceyda Kır tarafından verilecek.

İLK EĞİTİM ULUSLARARASI İŞARET DİLLERİ GÜNÜ'NDE

"Gökyüzünün Sessiz Eli" temasıyla hazırlanan eğitim programı, AJet kabin ekiplerinin işitme engelli misafirlerle daha etkin, doğru ve anlaşılır iletişim kurabilmesini destekleyecek uygulamalı içeriklerden oluşuyor.

23 Eylül Uluslararası İşaret Dilleri Günü nedeniyle eğitimlerin ilki AJet Genel Müdürlük çalışanlarına yönelik gerçekleştirildi.

İşitme engelli misafirlerle iletişimin daha güçlü ve sürdürülebilir olması amacıyla eğitimlerin tüm gönüllü AJet kabin ekiplerine verilerek yaygınlaştırılması planlanıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör