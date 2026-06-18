AJet ’Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri’ listesinde!

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, çalışan deneyimini değerlendiren, iş yeri mutluluğunu ölçümleyip sertifikalandıran Happy Place to Work tarafından AJet, "2026 Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri" listesine alındı.

Şirketlerin çalışanlarına sunduğu iş deneyimi, kurumsal altyapı ve insan kaynakları uygulamalarının değerlendirildiği program kapsamında, AJet çalışanlarına anket uygulandı.

Çalışanların geri bildirimleri doğrultusunda şirket 83,5 puan alarak araştırmada verilen en yüksek derecelerden biri olan "Olağanüstü Çalışan Deneyimi Sertifikası ve Ödülü" almaya layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, güçlü şirketlerin ekipleriyle hedefe ulaşabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sonucu yalnızca alınan bir ödül olarak görmüyorum. AJet'i kurarken en çok önem verdiğimiz konulardan biri, insanların fikirlerini rahatça paylaşabildiği, birbirini dinlediği ve ortak hedeflere birlikte yürüdüğü bir çalışma ortamı oluşturmaktı. Henüz çok genç bir şirketiz. Buna rağmen kısa sürede ortaya koyduğumuz performans, hayata geçirdiğimiz uygulamalar ve birlikte başardıklarımız düşünüldüğünde, bu ödülün ayrı bir anlam taşıdığına inanıyorum."

Öte yandan, ilk uçuşunu 31 Mart 2024'te yapan AJet'in aldığı bu sonuç, çalışan bağlılığı ve aidiyetinin yanı sıra kurumun çalışma kültürünü ortaya koydu.

Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 95,3'ü işletmenin başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu, yüzde 91,2'si uzun vadede kurumda çalışmayı sürdürmeyi planladığını belirtti. Çalışanların yüzde 88'inden fazlası kurumuyla gurur duyduğunu ve AJet'i çevresine tavsiye edeceğini bildirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör