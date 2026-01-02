AJet’in 3’üncü üssü Bodrum-Milas Havalimanı olacak

Türk Hava Yolları (THY) iştiraki olan AJet 31 Mart 2024 yılında yaptığı ilk uçuşla gökyüzüyle buluştu. Türkiye'nin en genç havayolu olan AJet, 2025 yılında açtığı destinasyonlar ve yolcu sayısı bakımından hedeflerine ulaştı. Havayolu şirketi söz konusu yılda Avrupa, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika'da bir çok noktada sefer başlattı. Şirket 2025 yılında filosuna 10 fabrika çıkışlı Boing 737-8 MAX uçağını kattı. Yerli ve milli üretim koltuklarla donatılan uçaklar, 2025 yılı içinde tarifeli seferlere alındı. AJet 2025 yılında 8 milyonu dış hat, 15 milyonu yurt içi hatlarda olmak üzere toplam 23 milyon yolcu taşıdı.

AJET'İN IATA ÜYELİK SÜRECİ BAŞLADI

AJet 2025 yılında uçuş ağını genişletme hamleleri, sosyal sorumluluk projeleri ve sunduğu seyahat fırsatlarıyla dünya pazarındaki düşük maliyetli hava yolu sınıfında rekabette öne çıktı. AJet, İkinci kez Hava Yolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX)'in "Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Hava Yolu" ödülünü aldı. Uçuş emniyetini tüm operasyonlarının merkezine alan AJet, henüz ikinci yılını doldurmadan IOSA (IATA Operational Safety Audit) denetiminden başarıyla geçerek sertifikasını aldı. IOSA sertifikasını almasıyla AJet'in Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) üyeliği için süreç başladı.

1 YILDA 20 YENİ HAT

Dış hatlarda büyümeyi stratejik hedef olarak gören AJet bir yılda uçuş ağına, Avrupa, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika'da yeni destinasyonlar ekledi. Operasyonlarını İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı olmak üzere iki ana merkezden yürüten AJet 2025'te 20 yeni hat açtı. 2025 yılında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Cezayir, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Stokholm, Cenevre, Şam, Halep, Nahçıvan/Gence, Süleymaniye, Beyrut ve Prag hatlarını açtı. Ankara'da da dış hatlarda büyüyen AJet, Esenboğa Havalimanı'ndan Barselona, Madrid, Tiflis, Erbil, Kahire, Şam ve Bağdat'ı uçuş ağına ekledi. Havayolu şirketi 2025 yılı itibarıyla 34 ülkede 59 dış hat ve 41 iç hat olmak üzere toplam 100 noktaya uçuyor.

UÇAKLARDA İNTERNET İÇİN HAZIRLIKLAR SON AŞAMADA

AJet'in filosunda operasyonlara katılan 90'a yakın uçak bulunuyor. AJet 2025 yılında filosunu gençleştirerek güçlendirmek için önemli hamleler yaptı. Uçak filosunu yeni nesil uçaklarla, çevreci ve sürdürülebilir şekilde büyüten havayolu şirketi bu kapsamda filosuna 10 fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX kattı. Yeni uçaklara, yine Türk Hava Yolları iştiraki olan TCI'ın ürettiği Miligram adı verilen yerli ve milli koltuklar montajlandı. Yeni uçaklar Ağustos ayı itibarıyla seferlerine başladı. Türksat ile imzalanan anlaşma ile Türksat uyduları üzerinden AJet uçaklarında yüksek hızda internete kesintisiz erişim imkanı sunmak için son aşamaya gelindi.

YENİ YILDA HEDEF 28 MİLYON YOLCU

2026 yılında AJet filosu 107 uçağa yükselecek. Böylece filonun yüzde 76'sı yeni nesil uçaklardan oluşacak. Yurt dışı uçuş ağını genişletme vizyonu doğrultusunda İstanbul'dan 15, Ankara'dan 8 hat olmak üzere 23 yeni dış hat açılması planlanıyor. Yeni açılacak hatlarla birlikte AJet; 2026 yılında 37 ülkede 108 noktaya, 2033 yılında 56 ülkede 199 noktaya sefer düzenleyecek. 2026 yaz sezonunda Milas-Bodrum Havalimanı AJet'in üçüncü merkezi olacak. Bodrum'dan yurt dışında 14 ülke olmak üzere, iç ve dış hatlarda toplam 23 noktaya direkt uçacak.AJet, gelecek yıl 28 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.