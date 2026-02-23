Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 23.02.2026 07:49

AJet'in İstanbul-Rotterdam seferleri başladı

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, İstanbul'dan Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'a sefer başlattı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rotterdam'a ilk uçuş bugün yapıldı.

İstanbul'dan Amsterdam'a seferleri olan AJet'in Hollanda'daki ikinci destinasyonu Rotterdam oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçak, 3 saat 40 süren yolculuğun ardından Rotterdam The Hauge Havalimanı'nda havacılık geleneği olarak su takı ile karşılandı.

Rotterdam'da yapılan törene Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Turizm Müşaviri Pınar Bilgen Ermiş, AJet üst yönetimi ve havalimanı yöneticileri katıldı.

AJet, İstanbul'dan Rotterdam'a pazartesi, perşembe, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 gün sefer düzenleyecek. Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika'da uçuş ağını kararlılıkla genişleten AJet'in yeni hattı, iki ülke arasındaki diplomatik temaslara, turizm ve ticaret hacmine katkı sağlayacak.

