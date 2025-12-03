AJet’in İstanbul-Süleymaniye seferleri başladı

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin Bağdat ve Erbil'den sonra Irak'taki üçüncü rotası Süleymaniye oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Süleymaniye'ye ilk sefer dün gerçekleşti. 2 saat 25 dakika süren yolculuğun ardından uçak, Süleymaniye'de havacılık geleneği olarak su takı ile karşılandı.

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine, AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı.

İstanbul'dan Süleymaniye'ye seferler, salı, çarşamba, cumartesi, pazar olmak üzere haftada 4 gün yapılacak.