AJet’ten 9 dolara uçak bileti kampanyası

AJET, indirimli bilet kampanyalarına devam ediyor. Yurt dışı hatlarda geçerli 9 dolar/ Euro'dan başlayan biletlerle ilgili tüm detaylar belli oldu.

34 ülkede 59 noktaya seferleri olan AJet, misafirlerine avantajlı fiyatlarla seyahat imkânı sunmak için yeni bir kampanya başlattı. AJet'in indirimli biletleri, 27 Ocak tarihinde saat 11:00'den 28 Ocak saat 23:59'a kadar satışta olacak. 9 dolar/ Euro'dan başlayan indirimli biletler, 9 Şubat – 12 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya ile 72 bin koltuk satışa sunuldu. Kampanya kapsamında seçili rotalarda dönüş uçuşlarında 1 dolar/ Euro'dan başlayan fiyatlarla koltuk satışı yapılacak. Ayrıca kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak.

Ek hizmet olarak; 12 Euro olan kabin bagajı 5 Euro'ya, yine 12 Euro olarak sunulan 'Basic' bilete özel 10 kilogram uçak altı bagajı 5 Euro'ya alınabilecek. İndirimli biletler AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satışta olacak.