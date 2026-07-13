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Giriş Tarihi: 13.07.2026 11:35 Son Güncelleme: 13.07.2026 11:36

AJet'ten avantajlı bilet kampanyası

AJet, bazı Balkan ülkelerine yapılacak uçuşlarda 50 dolar ve avrodan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

AA
AJet’ten avantajlı bilet kampanyası
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AJet, bilet kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Balkan ülkelerine yapılacak uçuşlarda 50 dolar ve avrodan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya'yı kapsayan kampanyada indirimli biletler, yarın 23.59'a kadar satışta olacak.

Satın alınacak biletler, bugünden itibaren 27 Ekim'e kadar kullanılabilecek.

Avantajlı biletler AJet.com, AJet mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#AJET #BOSNA HERSEK #KUZEY MAKEDONYA #BALKAN

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AJet'ten avantajlı bilet kampanyası
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