AJet’ten Balkan uçuşlarına özel kampanya başladı

AJET'İN başlattığı yeni bilet kampanyası kapsamında Balkanlarda 5 ülkeye yapılacak uçuşlarda indirimli biletler 50 dolar/ eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Hava yolu şirketi AJet, misafirleri için Balkanların 5 ülkesine özel yaz ve sonbahar döneminde geçerli kampanyasını duyurdu. Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya'yı kapsayan kampanyada indirimli biletler, bugün saat 23.59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletleri alanlar, 13 Temmuz-27 Ekim tarihleri arasındaki seyahatlerinde bunları kullanabilecek. Satışa çıkan biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.