AJet’ten Bodrum’dan Avrupa’ya direkt sefer

AJet, yaz sezonunda Milas
-Bodrum
Havalimanı'nı üçüncü operasyon üssü olarak konumlandırdı. Şirket, Bodrum'dan Avrupa'ya 14 hat ile Lefkoşa ve yurt içinde ise 7 hat olmak üzere toplam 22 noktaya direkt seferlere başladı. AJet Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kaya, "Şu anda 20 noktadayız. İstanbul ve Ankara'yı eklemiyorum oraya zaten çok seferimiz var. İstanbul'da yazın haftalık 50'den fazla, Ankara'da da 30'a yakın seferimiz bulunuyor. 4 ayda şu an görünen 100 bin iç hat, 100 bin dış hat olmak üzere 200 bin yolcu taşıyacağız" dedi. AJet, Bodrum'dan Nürnberg, Hamburg, Berlin, Saraybosna, Bremen, Viyana, Stokholm, Hannover, Üsküp, Kopenhag, Leipzig ile Tiran ve Priştina'ya uçuyor.