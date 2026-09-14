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Giriş Tarihi: 14.09.2026 11:43 Son Güncelleme: 14.09.2026 11:58

AJet'ten indirim kampanyası

AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli yüzde 30 indirimli biletleri satışa sundu.

AA
AJet’ten indirim kampanyası
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Ajet'ten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek indirimli biletler, 5 Ekim 2026-15 Ocak 2027 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

Bu dönemdeki 28 Ekim-1 Kasım, 13 Kasım-22 Kasım, 31 Aralık-4 Ocak tarihleri ise kampanya kapsamı dışında tutulacak.

Kampanya kapsamında koltuk seçiminde indirim yapılarak standart koltuklar 99 lira, ön sıralar 199-299 lira ve acil çıkış koltukları 349 liradan satışa sunuldu.

İndirimli biletler sadece "AJet.com sitesi ve AJet Mobil" uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#AJET

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AJet'ten indirim kampanyası
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