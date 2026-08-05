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Giriş Tarihi: 5.08.2026 11:29

AJet’ten indirimli bilet kampanyası

AJet, yurt içi hatlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattığını duyurdu. AJet’in sonbaharı kapsayan yurt içi kampanyasında biletler, yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.

DHA
AJet’ten indirimli bilet kampanyası
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Havayolu şirketi sonbaharda seyahat planı yapmak isteyen misafirlerine özel, yurt içi indirimli bilet kampanyası hazırladı.

Kampanya kapsamında yüzde 30 indirimli biletler, 5 Ağustos tarihinde saat 11:00'den başlayarak 6 Ağustos saat 23:59'a kadar 'SBAHAR30' kodu kullanılarak satın alınabilecek.

İndirimli biletler; 23 Eylül – 23 Aralık tarihleri arasındaki tüm yurt içi seyahatlerinde kullanılabilecek.

AJet, bagaj hizmetlerinde de indirim yaptı. Kampanya boyunca uçak altı bagajı satın almak isteyen misafirler, yüzde 30 indirimden yararlanabilecek.

AJet'in yurt içi kampanyasında biletler sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AJET #UÇAK BİLETİ

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AJet’ten indirimli bilet kampanyası
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