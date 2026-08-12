AJet’ten indirimli bilet kampanyası: İşte tüm şartlar...

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında geçerli olmak üzere 12-27 yaş grubundaki yolcular, biletlerini yüzde 20 indirimle satın alabilecek.

Kampanya kapsamında indirimli biletler, bugün 11.00-23.59 saatlerinde yalnızca AJet mobil uygulaması üzerinden "AJGENC20" kodu kullanılarak satın alınabilecek.

İndirimli bilet uygulaması, 1 Eylül-27 Ekim 2026 tarihlerindeki seyahatlerde geçerli olacak. Kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de yüzde 20 indirim uygulanacak.

AJet'in kampanyası, Hamburg, Frankfurt, Zürih, Paris, Londra, Saraybosna, Budapeşte, Hannover, Stuttgart, Brüksel, Amsterdam, Stockholm, Berlin, Lyon, Üsküp, Priştine, Madrid, Prag, Barselona, Rotterdam, Tiran, Bükreş, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Süleymaniye, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Şam ve Halep destinasyonlarında geçerli olacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör