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Giriş Tarihi: 20.07.2026 15:15 Son Güncelleme: 20.07.2026 15:23

AJet'ten yolcu rekoru! Bir günde 100 bini aşkın yolcu taşıdı

AJet, dün gerçekleştirilen 570 uçuşta 101 bin 545 yolcuya hizmet vererek, günlük yolcu rekoru kırdı. AJet CEO'su Kerem Sarp, "Ajet olarak imza attığımız yeni bir rekoru sizlerle paylaşmak istiyorum. 19 Temmuz Pazar günü toplam 101 bin 545 misafirimizi sevdiklerine, hayallerine güvenle ulaştırdık" dedi.

DHA
AJet’ten yolcu rekoru! Bir günde 100 bini aşkın yolcu taşıdı
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AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir günde 100 bini aşkın yolcuya hizmet verildiğini ve yeni rekoru paylaşmak istediğini belirtti.

Sarp, dün toplam 101 bin 545 yolcuyu sevdiklerine ve hayallerine güvenle ulaştırdıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu rekor, gençleşen ve büyüyen filomuz, genişleyen uçuş ağımız ve artan operasyon kabiliyetimizin önemli bir göstergesi olarak bizi gururlandırdı. Zira 24 Ağustos 2025 tarihinde toplam 503 seferimizle 88 bin 462 misafirimizi taşımak, bizim kilometre taşlarımızdan biri olmuştu. Üzerinden henüz bir yıl geçmeden, günlük ortalama 570 sefer icra ettiğimiz yaz döneminde, pazar günü 100 binin üzerinde misafirimize hizmet vererek çıtayı biraz daha yükseğe taşımayı başardık. Yolumuz uzun, hedeflerimiz büyük. Her gün daha çok misafirimizin seyahat deneyimine değer katmaya, ilk günkü kararlılığımızla devam ediyoruz."

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AJET

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AJet'ten yolcu rekoru! Bir günde 100 bini aşkın yolcu taşıdı
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