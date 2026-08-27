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Giriş Tarihi: 27.08.2026 13:06 Son Güncelleme: 27.08.2026 13:14

AJet'ten yurt dışı bağlantılı uçuşlarda indirim kampanyası

AJet, İstanbul ve Ankara aktarmalı seçili yurt dışı uçuşlarında 29 avro artı vergilerden başlayan fiyatlarla indirim kampanyası başlattı.

AA
AJet’ten yurt dışı bağlantılı uçuşlarda indirim kampanyası
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AJet'ten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında seçili dış hat noktaları arasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı veya Ankara Esenboğa Havalimanı bağlantılı uçuşlarda 80 bin indirimli koltuk satışa sunuldu.

Biletler, bugün saat 11.00 ile yarın 23.59 arasında satın alınabilecek. Kampanyadan alınan biletler, 1 Eylül-24 Ekim'deki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Münih, Viyana, Londra, Amsterdam, Rotterdam, Zürih, Basel, Cenevre, Brüksel, Budapeşte, Kopenhag, Stokholm, Madrid, Barselona, Milano, Roma, Paris, Lyon, Prag, Tiran, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Üsküp, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm-El Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Dammam, Halep hatlarında geçerli olacak.

İndirimli biletler, AJet'in internet sitesi ve mobil uygulamasının yanı sıra çağrı merkezi ile yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#AMSTERDAM #ROTTERDAM #FRANKFURT #AJET

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AJet'ten yurt dışı bağlantılı uçuşlarda indirim kampanyası
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