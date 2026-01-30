AJet’ten yurt dışı uçuş kampanyası: 21 dolardan satışa çıkarıldı

AJet, kıtaları Türkiye üzerinden birbirine bağlayan yeni kampanyasını duyurdu. İstanbul (SAW) ve Ankara (ESB) aktarmalı yurt dışı transit uçuşlarda, 21 ABD Doları + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat imkânı sunuluyor.

SATIŞ VE SEYAHAT TARİHLERİ BELLİ OLDU

Kampanya kapsamında bilet satışları, 30 Ocak – 9 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Uygun fiyatlı biletlerle yapılabilecek seyahatler ise 30 Ocak – 12 Mart 2026 tarihlerini kapsıyor.

AVRUPA'DAN ASYA'YA, ORTA DOĞU'DAN AVRUPA'YA

AJet'in kampanyası, Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Asya'dan Avrupa'ya uzanan geniş bir uçuş ağını içeriyor.

Frankfurt–Bakü, Londra–Tiflis gibi popüler rotaların yanı sıra, AJet'in uçuş gerçekleştirdiği tüm uluslararası noktalarda kampanya geçerli olacak. Yolcular, aktarma merkezi olarak Türkiye'yi kullanarak kıtalar arası seyahatlerini daha ekonomik hale getirebilecek.

KABİN BAGAJINDA EK AVANTAJ

Kampanya kapsamında sunulan bir diğer avantaj ise kabin bagajı fiyatı oldu. Kampanyaya dahil hatlarda, tek yön uçuşlar için kabin bagajı 10 Euro karşılığında satın alınabilecek.

90 BİN KOLTUKLA SINIRLI

AJet yetkilileri, kampanyanın 90.000 koltukla sınırlı olduğunu ve kontenjanların kısa sürede tükenebileceğini belirtti. Kampanya yalnızca AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak.

BİLETLER NEREDEN ALINABİLİR?

İndirimli biletler;

ajet.com

AJet Mobil Uygulaması

Çağrı Merkezi

Yetkili satış acenteleri üzerinden temin edilebilecek.

KAMPANYA KOŞULLARI

Fiyatlar tek yön üzerinden belirlendi.

Ücretlere vergi ve harçlar dahil değil.

İndirimler yalnızca standart paket için geçerli.

Kampanya, diğer indirim ve fırsatlarla birleştirilemiyor.

AJet, kampanya koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutuyor.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER

Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Cezayir, Çekya, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İspanya, İsviçre, İsveç, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Mısır, Özbekistan, Rusya, Sırbistan ve Suudi Arabistan.