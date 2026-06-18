AJet’ten yurt dışı uçuşlarda avantajlı bilet kampanyası

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, sonbahar dönemini kapsayan kampanya ile Türkiye çıkışlı ve varışlı direkt uçuşlarda indirimli biletler, vergiler dahil 59 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler, 14 Eylül-21 Kasım tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsveç, İspanya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Mısır, Irak ve Suriye'ye yapılacak uçuşları kapsayan kampanya kapsamında 128 bin indirimli koltuk satışa çıkarıldı.

"Basic" sınıfı biletlerde geçerli kampanyada, bebek yolcular için ise biletler 10 dolardan başlayan fiyatlarla alınabilecek.

Kampanya ile seçili tüm hatlarda kabin bagajı ve uçak altı bagajı da yüzde 40 indirimle satışa sunuldu.

Biletler, "AJet.com", AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör