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Giriş Tarihi: 16.09.2026 14:14

AJet'ten yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

AJet'in yurt dışı uçuşlarda başlattığı kampanya kapsamında 250 bin koltuk indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.

AA
AJet’ten yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanyalı biletler Türkiye çıkışlı uçuşlarda vergiler hariç 19 dolardan başlayan fiyatlarla, Türkiye varışlı seçili hatlarda ise vergiler hariç 9, 19 ve 29 avrodan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

Bugün saat 11.00'den itibaren satışa sunulan kampanyalı biletler, 18 Eylül saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.

İndirimli biletler, 5 Ekim 2026 ile 4 Mart 2027 arasındaki seyahatlerde geçerli olacak. Türkiye varışlı uçuşlarda 11 ile 27 Aralık 2026, Türkiye çıkışlı uçuşlarda ise 29 Aralık 2026 ile 10 Ocak 2027 arası kampanya kapsamı dışında tutuldu.

Kampanya kapsamında Flex bilet alan yolculara 5 kilogram, Premium bilet alanlara ise 10 kilogram ücretsiz ek bagaj hakkı sağlanacak.

Direkt uçuşlarda geçerli kampanyalı biletler, AJet'in internet sitesi ve mobil uygulamasının yanı sıra çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

Kampanya, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Münih, Viyana, Londra, Amsterdam, Rotterdam, Zürih, Basel, Cenevre, Brüksel, Budapeşte, Kopenhag, Stokholm, Madrid, Barselona, Milano, Roma, Paris, Lyon, Prag, Tiran, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Üsküp, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Dammam ve Halep uçuşlarında geçerli olacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AJET #UÇAK BİLETİ #İNDİRİMLİ BİLET

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AJet'ten yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
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