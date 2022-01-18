3600 EK GÖSTERGE EN GEÇ MAYIS'TA

Yine yüz binlerce kişinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili de konuşan Akbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Polislerimize, hemşirelerimize, müdürlerimize, imamlarımıza ve diğer toplum kesimlerinden kadrolara ilişkin bir sözümüz vardı. Bunu daha da genişletmek suretiyle geniş bir spektrum içerisinde Çalışma Bakanlığımızda bir çalışma yapılıyor. Bunu inşallah en geç Mayıs ayı içerisinde yasalaştırmak suretiyle 3600 ek göstergeyi gerçekleştirmiş olacağız.

Bir de sözleşmeli personel var. Çok çetrefilli statüler. Çok farklı hukuki düzenlemeler. Biz bunları yalınlaştırmak, basitleştirmek ve tek bir çatı altında daha da basite indirgeyerek bu ayrışmaları toparlayarak herkesin daha iyi bir noktada hak sahibi olarak yola devam etmesini sağlamak istiyoruz.