EYT ile ilgili AK Parti'den son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca kişinin beklediği düzenlemenin işaretini veren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı. Akbaşoğlu, Çalışma Bakanlığı öncülüğünde bu yıl içinde bir düzenleme yapılmasını planladıklarını ifade etti, 'Allah razı olsun' denilecek bir noktaya getirileceğini sözlerine ekledi. İşte EYT ile ilgili son dakika haberinin detayları...
AK PARTİ'DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun EYT düzenlemesi ile ilgili açıklaması şöyle:
Emeklilikte yaşa takılanlar diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü ve özetine baktığımız zaman bu AKP iktidarından yani 2002 yılından önce bir düzenlemeyi ifade ediyor.
"EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN 2022'DE BİR MÜJDE VERECEĞİZ"
Akbaşoğlu, konuşmasında tarih de verdi, "EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız. EYT'li kardeşlerimizin durumunu 2022 yılı içerisinde ele alarak bu konuyla ilgili hakikaten onların da memnun olacağı 'Allah razı olsun' diyeceği bir noktaya inşallah getireceğiz." dedi.
3600 EK GÖSTERGE EN GEÇ MAYIS'TA
Yine yüz binlerce kişinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili de konuşan Akbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Polislerimize, hemşirelerimize, müdürlerimize, imamlarımıza ve diğer toplum kesimlerinden kadrolara ilişkin bir sözümüz vardı. Bunu daha da genişletmek suretiyle geniş bir spektrum içerisinde Çalışma Bakanlığımızda bir çalışma yapılıyor. Bunu inşallah en geç Mayıs ayı içerisinde yasalaştırmak suretiyle 3600 ek göstergeyi gerçekleştirmiş olacağız.
Bir de sözleşmeli personel var. Çok çetrefilli statüler. Çok farklı hukuki düzenlemeler. Biz bunları yalınlaştırmak, basitleştirmek ve tek bir çatı altında daha da basite indirgeyerek bu ayrışmaları toparlayarak herkesin daha iyi bir noktada hak sahibi olarak yola devam etmesini sağlamak istiyoruz.
EYT NEDİR?
Sigorta başlangıcı 1999 öncesi olanlar için adlandırılan EYT olarak bilinen Emeklilikte yaşa takılanlar emeklilikte prim gün sayısını tamamlamış ancak yaş nedeniyle emekli olamayanlar, emeklilik yaşının öne çekilmesini istiyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, kısaca EYT olarak adlandırılıyor.